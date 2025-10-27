'प्रेग्नेंट रोबोट', '83 बच्चों की मां', अल्बानिया के PM की घोषणा पर चौंके लोग?

अल्बानिया की AI मिनिस्टर डिएला प्रग्नेंट हैं. 'डिएला' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित दुनिया की पहली मंत्री हैं. इस बार वे 'गर्भवती' हैं और वे 83 'बच्चों' को जन्म देने वाली हैं. यानी कि उन्होंने एक रोबोट के गर्भवती होने की घोषणा की है. ये घोषणा स्वयं अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने की है. जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन के दौरान अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने ये घोषणाकर सबको चौंका दिया. हालांकि AI मिनिस्टर के प्रेग्नेंट होने का अर्थ दूसरा है.

'डिएला' जिसका अल्बानियाई भाषा में अर्थ सूर्य होता है, अल्बानिया की "स्टेट मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" है, जो पूरी तरह से AI पर आधारित है. वे दुनिया का पहला AI-जनित सरकारी मंत्री हैं. उन्हें पारंपरिक अल्बानियाई परिधान में एक महिला के रूप में दिखाया गया है. यानी कि वे AI पर आधारित एक रोबोट हैं और अल्बानिया की सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया है.

प्रधानमंत्री एडी रामा ने बर्लिन में ग्लोबल डायलॉग में कहा, "आज हमने डिएला के साथ काफी जोखिम उठाया और हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. इसलिए पहली बार डिएला गर्भवती हैं और उनके साथ 83 बच्चे हैं."

दअरसल पीएम एडी रामा जिसे 83 बच्चे कह रहे हैं वो 83 नए AI असिस्टेंट हैं. ये AI असिस्टेंट सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्येक सांसद (MP) के लिए एक-एक बनाए जाएंगे. पीएम एडी रामा ने कहा कि ये AI असिस्टेंट यानी 'बच्चे' संसद में होने वाली हर बात को रिकॉर्ड करेंगे और जन प्रतिनिधियों को उन चर्चाओं या कार्यक्रमों के बारे में सूचित करेंगे, जो उनसे छूट गए हैं.

ये AI बच्चे संसदीय सत्रों में भाग लेंगे. सभी चर्चाओं और घटनाओं का रिकॉर्ड रखेंगे और अपने बॉस को सलाह देंगे कि उन्हें किन मुद्दों पर काउंटर अटैक करना है. ये असिस्टेंट्स 2026 के अंत तक पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे, और डिएला का "ज्ञान" (डेटा और एल्गोरिदम) इनमें ट्रांसफर होगा.

पीएम रामा ने समझाया कि ये AI सहायक कैसे काम करेंगे. उन्होंने कहा, "अगर आप कॉफ़ी पीने जाते हैं और काम पर वापस आना भूल जाते हैं, तो यह बच्चा वही कहेगा जो तब कहा गया था जब आप हॉल में नहीं थे, और यह भी बताएगा कि आपको किस पर पलटवार करना चाहिए. अगर आप मुझे अगली बार बुलाएंगे, तो आपके पास डिएला के बच्चों के लिए 83 और स्क्रीन होंगी."

डिएला को सितंबर में अल्बानिया की सार्वजनिक खरीद प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नियुक्त किया गया था. वह नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद कर रही है. एआई द्वारा निर्मित मंत्री को पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में एक महिला के रूप में दिखाया गया है।

डिएला को पब्लिक टेंडर से संबंधित सभी निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि उन्हें 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके. पीएम रामा ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में जमा किया गया प्रत्येक सार्वजनिक धन पूरी तरह से पारदर्शी होगा.

