scorecardresearch
 

Feedback

'प्रेग्नेंट रोबोट', '83 बच्चों की मां', अल्बानिया के PM की घोषणा पर चौंके लोग?

अल्बानिया यूरोपिय संघ में शामिल होना चाहता है. लेकिन इस देश में व्याप्त भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है. इससे निपटने के लिए पीएम एडी रामा ने सितंबर में AI मिनिस्टर लांच करने की घोषणा की थी जो इस करप्शन पर निगाह रखने वाली थीं. अब पीएम ने इस AI मिनिस्टर के प्रेग्नेंट होने की घोषणा की है.

Advertisement
X
डिएला अल्बानिया की पहली AI मिनिस्टर हैं. (Photo: PTI)
डिएला अल्बानिया की पहली AI मिनिस्टर हैं. (Photo: PTI)

अल्बानिया की AI मिनिस्टर डिएला प्रग्नेंट हैं. 'डिएला' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित दुनिया की पहली मंत्री हैं. इस बार वे 'गर्भवती' हैं और वे 83 'बच्चों' को जन्म देने वाली हैं. यानी कि उन्होंने एक रोबोट के गर्भवती होने की घोषणा की है. ये घोषणा स्वयं अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने की है. जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन के दौरान अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने ये घोषणाकर सबको चौंका दिया. हालांकि AI मिनिस्टर के प्रेग्नेंट होने का अर्थ दूसरा है.

'डिएला' जिसका अल्बानियाई भाषा में अर्थ सूर्य होता है, अल्बानिया की "स्टेट मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" है, जो पूरी तरह से AI पर आधारित है. वे दुनिया का पहला AI-जनित सरकारी मंत्री हैं. उन्हें पारंपरिक अल्बानियाई परिधान में एक महिला के रूप में दिखाया गया है. यानी कि वे AI पर आधारित एक रोबोट हैं और अल्बानिया की सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया है.

प्रधानमंत्री एडी रामा ने बर्लिन में ग्लोबल डायलॉग में कहा, "आज हमने डिएला के साथ काफी जोखिम उठाया और हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. इसलिए पहली बार डिएला गर्भवती हैं और उनके साथ 83 बच्चे हैं."

सम्बंधित ख़बरें

Appointment of AI Minister D.L.A. in Albania, a strike against corruption!
अल्बानिया में AI मंत्री की नियुक्ति, भ्रष्टाचार रोकने की मिली जिम्मेदारी 
Artificial_rain
Artificial Rain कितनी खतरनाक? 
एलन मस्क
एलन मस्क ने लॉन्च किया xAI कोलोसस, कहा- यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई ट्रेनिंग सिस्टम  
अल्बानिया की पहली एआई मंत्री ने संसद में दिया भाषण (Photo: PTI)
'मैं यहां किसी की जगह लेने नहीं आई...', अल्बानिया की पहली AI मंत्री ने संसद में दिया विस्फोटक भाषण 
Georgia Meloni
रेड कार्पेट, बारिश और घुटनों पर अल्बानिया के PM... कुछ यूं हुआ जॉर्जिया मेलोनी का वेलकम, VIDEO 

दअरसल पीएम एडी रामा जिसे 83 बच्चे कह रहे हैं वो 83 नए AI असिस्टेंट हैं. ये AI असिस्टेंट सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्येक सांसद (MP) के लिए एक-एक बनाए जाएंगे. पीएम एडी रामा ने कहा कि ये AI असिस्टेंट यानी 'बच्चे' संसद में होने वाली हर बात को रिकॉर्ड करेंगे और जन प्रतिनिधियों को उन चर्चाओं या कार्यक्रमों के बारे में सूचित करेंगे, जो उनसे छूट गए हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'मैं यहां किसी की जगह लेने नहीं आई...', अल्बानिया की पहली AI मंत्री ने संसद में दिया विस्फोटक भाषण

ये AI बच्चे संसदीय सत्रों में भाग लेंगे. सभी चर्चाओं और घटनाओं का रिकॉर्ड रखेंगे और अपने बॉस को सलाह देंगे कि उन्हें किन मुद्दों पर काउंटर अटैक करना है. ये असिस्टेंट्स 2026 के अंत तक पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे, और डिएला का "ज्ञान" (डेटा और एल्गोरिदम) इनमें ट्रांसफर होगा. 

पीएम रामा ने समझाया कि ये AI सहायक कैसे काम करेंगे. उन्होंने कहा, "अगर आप कॉफ़ी पीने जाते हैं और काम पर वापस आना भूल जाते हैं, तो यह बच्चा वही कहेगा जो तब कहा गया था जब आप हॉल में नहीं थे, और यह भी बताएगा कि आपको किस पर पलटवार करना चाहिए. अगर आप मुझे अगली बार बुलाएंगे, तो आपके पास डिएला के बच्चों के लिए 83 और स्क्रीन होंगी."

डिएला को सितंबर में अल्बानिया की सार्वजनिक खरीद प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नियुक्त किया गया था. वह नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद कर रही है. एआई द्वारा निर्मित मंत्री को पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में एक महिला के रूप में दिखाया गया है।

Advertisement

डिएला को पब्लिक टेंडर से संबंधित सभी निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि उन्हें 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके. पीएम रामा ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में जमा किया गया प्रत्येक सार्वजनिक धन पूरी तरह से पारदर्शी होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement