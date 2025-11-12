scorecardresearch
 

'बिना जवाब दिए नहीं रहेंगे...', फिदायिन हमले के बाद ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में घुसकर अटैक करने की धमकी दी

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए आतंकी हमले के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर से पाकिस्तान के निशाने पर है. पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में घुसकर हमला करने की धमकी दे रहा है.

वाना में फिदायिन हमले के बाद पाक सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, (Photo: Geo News)
पाकिस्तान में मंगलवार को दो फिदायीन हमले हुए हैं. पहला हमला राजधानी इस्लामाबाद में हुआ. दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के आर्मी कैडेट कॉलेज वाना में. इन हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाक आर्मी अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर सकती है. 

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को चेतावनी दी कि इस्लामाबाद और दक्षिणी वजीरिस्तान में हुए हालिया आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले कर सकता है. पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान आतंकियों को पनाह दे रहा है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति बहाली की तीन कोशिशें फेल हो गई हैं. 

जियो न्यूज़ के कार्यक्रम 'आज शाहज़ेब ख़ानज़ादा के साथ' में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इन दोनों हमलों के बाद अफ़ग़ानिस्तान के अंदर सीमा पार कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. 

आसिफ ने अफगान तालिबान शासन द्वारा हमलों की निंदा को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के खेद व्यक्त करने को "ईमानदारी का सबूत नहीं माना जा सकता". उन्होंने कहा, "अफगान तालिबान द्वारा पनाह पाए लोग हम पर बार-बार हमला कर रहे हैं. "

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान पर हुए हमले में भारत को जबरन खींच लाए. उन्होंने भारत और अफगानिस्तान को किसी भी दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान "उसे उसी तरह से जवाब देगा". 

ख्वाजा आसिफ ने कहा, "पाकिस्तान कभी भी कोई सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेगा." हालांकि उन्होंने कहा, "हम किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे; हम जोरदार जवाब देंगे."

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर इस हमले में भागीदारी का आरोप लगाया है. हालांकि काबुल ने इस आरोप से इनकार किया है. ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यदि अफगान अधिकारी उन आतंकवादियों पर लगाम लगाने में विफल रहे तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे.

गौरतलब है कि इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए और 30 से ज़्यादा घायल हो गए. इससे पहले आसिफ ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है. 

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "हम युद्ध की स्थिति में हैं. जो कोई भी यह सोचता है कि पाकिस्तानी सेना यह युद्ध केवल अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों या बलूचिस्तान के दूरदराज के इलाकों में लड़ रही है, उसे इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए." 

हमले के बाद रक्षा मंत्री ने अफगान तालिबान शासन के साथ सफल वार्ता की संभावनाओं पर संदेह व्यक्त किया. 

उन्होंने एक्स पर लिखा, "काबुल लीडरशिप पाकिस्तान में आतंकवाद को रोक सकता है, लेकिन इस युद्ध को इस्लामाबाद में लाना काबुल से एक संदेश लेकर आया है."

वाना में थी बड़े अंजाम की तैयारी 

पाकिस्तान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा स्थित वाना कैडेट कॉलेज में पेशावर आर्मी स्कूल जैसा वारदात अंजाम देने की तैयारी थी. मंगलवार को 4-5 फिदायीन हमलावर कॉलेज को घेरकर छात्रों को बंधक बनाना चाहते थे. 

सूत्रों ने बताया कि हमले के समय, 525 कैडेटों सहित लगभग 650 लोग कॉलेज के अंदर मौजूद थे. हालांकि सुरक्षाबलों ने फिदायिनों पर काबू पा लिया.

