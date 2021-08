Taliban In Kabul: गोलियों की गूंज, जान बचाने के लिए भागते लोग, काबुल एयरपोर्ट पर ऐसे हैं भयावह हालात

अफगानिस्तान (Afghanistan) के काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) पर सोमवार सुबह से ही बेकाबू हालात हैं. तालिबान (Taliban) के राज से बचने के लिए हजारों की संख्या में लोग देश से बाहर जाने के लिए तैयार हैं और फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं. लेकिन यहां हुई गोलीबारी में सोमवार दोपहर तक पांच लोगों की मौत हो गई. काबुल एयरपोर्ट के ताजा हालात भी बदतर ही हैं, जहां हर कोई किसी भी तरह बाहर जाने की कोशिश में है.

देश छोड़ने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं लोग



काबुल से जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, उसमें एयरपोर्ट की भयावह स्थिति का नजारा देखने को मिलता है. पत्रकार Natalie Amiri ने काबुल एयरपोर्ट का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें रनवे को खाली कराने की कोशिश की जा रही है. रनवे खाली कराने के लिए जमीन से लगकर ही हेलिकॉप्टर उड़ रहे हैं, ताकि लोग यहां से दूर हो सके.



वहीं, एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर भीड़ को काबू करने के लिए गोलीबारी का सहारा लेना पड़ रहा है. गोलियों की आवाज़ सुनते ही एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात बन रहे हैं. बता दें कि इसी गोलीबारी में करीब 5 लोगों की मौत हो गई है.

लेकिन इन सबसे ज्यादा भी दर्दनाक वीडियो जो आया, वो हर किसी के दिल को तोड़ देने वाला है. कुछ लोगों ने अपने आप को एक विमान के निचले हिस्से (पहिए के पास वाले) पर बांध लिया था, इस आस में कि वो काबुल से बाहर चले जाएंगे, लेकिन जब विमान ने उड़ान भरी तो वो आसमान से गिर गए.

