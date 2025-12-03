scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत-अफगान की दोस्ती से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, अब तालिबानी मंत्री ने कर दी बोलती बंद

पाकिस्तान को जवाब देते हुए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा, 'पहले पाकिस्तान ने हम पर टीटीपी को शरण देने का इल्ज़ाम लगाया, फिर बीएलए का और अब भारत का नाम ले रहा है. हमारे भारत से संबंध सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक हैं. हमारी नीति पूरी तरह स्वतंत्र है और हमें किसी भी देश से संबंध रखने का पूरा अधिकार है.'

Advertisement
X
अफगान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब. (File Photo: PTI)
अफगान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब. (File Photo: PTI)

भारत-अफगान की बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वह लगातार तालिबान की आलोचना कर रही है. अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दो टूक जवाब देकर पाकिस्तानी की बोलती बंद कर दी है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की नीति स्वतंत्र है और उसे किसी भी देश के साथ संबंध बनाने का पूरा अधिकार है. 

दरअसल, पाकिस्तान ने काबुल और नई दिल्ली के बढ़ते संबंधों को लेकर आलोचना की थी. इसके जवाब में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पाकिस्तान को आईना दिखाया है. मुत्तकी ने स्पष्ट किया कि भारत के साथ उनके संबंध राजनीतिक और आर्थिक हैं. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की नीति स्वतंत्र है और उन्हें किसी के भी साथ संबंध बनाने का अधिकार है.

'पहले TTP के लिए ठहराया दोषी'

सम्बंधित ख़बरें

Afghan Taliban
अफगानिस्तान: 13 वर्षीय लड़के ने परिवार के कातिल को मारी गोली, 80 हजार लोगों ने देखा लाइव 
Hundreds of trucks loaded with goods are stranded at the Torkham border in northwestern Pakistan, bordering Afghanistan
बॉर्डर पर मार के बाद अब कारोबार पर चोट... PAK से यूं बदला ले रहा अफगानिस्तान 
Taliban Guerrilla Warfare
'पहले पोस्ट पर फायरिंग, फिर आतंकियों की घुसपैठ', तालिबान पर PAK का आरोप  
technical issue in airbus A320
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
new afghan equation india gifts lifesaving drugs to kabul pakistan airstrikes death trade deal
बमबारी से पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ा तनाव, भारत ने काबुल भेजी मदद  

अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, 'पहले पाकिस्तान ने हमें TTP (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के लिए दोषी ठहराया, फिर BLA (बलूच लिबरेशन आर्मी) के लिए और अब वे भारत को दोष दे रहे हैं.

'हमारी नीति स्वतंत्र'

मुत्तकी ने जोर देकर कहा कि हमारे भारत के साथ सम्बन्ध राजनीतिक और आर्थिक हैं. हमारी नीति स्वतंत्र है और हमें किसी के साथ भी संबंध बनाने का पूरा अधिकार है.

Advertisement

अफगानिस्तान ने PAK से किया सवाल

अफगान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से सवाल किया कि क्या पाकिस्तान का भारत में दूतावास (एंबेसी) नहीं है? तो फिर हमें भारत के साथ संबंध क्यों नहीं बनाने चाहिए?. उन्होंने साफ कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंध बनाए रखेगा और हम सहयोग जारी रखेंगे.

मुत्तकी का ये बयान इस बात को दिखाता है कि अफगानिस्तान अब अपने विदेश संबंधों को लेकर किसी भी बाहरी दबाव या आलोचना को स्वीकार नहीं करेगा. मुत्तकी का ये कड़ा रुख क्षेत्रीय कूटनीति में बढ़ते तनाव को उजागर करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement