पहले एयर स्ट्राइक, 12 अफगानियों की मौत, फिर पाकिस्तान में घुसकर तालिबान का हमला, 12 घंटे में क्या क्या हुआ?

पाकिस्तान और तालिबान के बीच आज सुबह बॉर्डर पर भीषण जंग हुई है. इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है. तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं. तालिबान के अनुसार पाकिस्तान की प्रमुख चौकियों और ठिकानों पर तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है. अफगानिस्तान ने पाकिस्तानियों के हथियार और टैंक जब्त कर लिए हैं. तालिबान का दावा है कि अफगानी बलों ने पाकिस्तानियों के कई चौकियों को नष्ट कर दिया है. तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने हमले के लिए एयरबोर्न हथियारों का भी इस्तेमाल किया है.
हालांकि पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान को भी काफी नुकसान पहुंचा है. अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की कार्रवाई में 12 अफगानी नागरिक मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं.
जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, "दुर्भाग्य से आज सुबह तड़के पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर तोपखाने और हथियारों से एक और हमला किया. ये हमला ख़ास तौर पर कंधार के स्पिन बोल्डक जिले को निशाना बनाकर किया गया था.
दुख की बात है कि इस हमले में 12 नागरिक शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए.
जवाब में अफ़ग़ान सेना को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके परिणामस्वरूप कई पाकिस्तानी हमलावरों का सफ़ाया हो गया, उनकी चौकियों और ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया, हथियार और टैंक ज़ब्त कर लिए गए, और उनके सैन्य ढांचे का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया.
جوابی کارروائی میں متعدد پاکستانی جارح فوجی ہلاک ہوئے، ان کی چوکیاں اور مراکز قبضے میں لیے گئے، اسلحہ اور ٹینک افغان فورسز کے ہاتھ لگے، اور ان کے زیادہ تر فوجی تنصیبات تباہ کر دی گئیں۔— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 15, 2025
تاہم مجاہدین بلند حوصلے کے ساتھ اپنے وطن، حریم اور عوام کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ pic.twitter.com/YNSqPoSwGG
तालिबान ने कहा है कि सुबह लगभग 4 बजे शुरू हुए इस टकराव में सुबह 8:00 बजे तक वे स्थिति पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो गए थे. तालिबान ने कहा है कि मुजाहिदीन अपनी मातृभूमि, जमीन और नागरिकों की रक्षा के लिए अडिग संकल्प के साथ तैयार खड़े हैं.
जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं इसमें टैकों का मूवमेंट दिखाया गया है. साथ ही जंग के बाद की भी तस्वीरें जारी की गई हैं. इसमें बड़े पैमाने पर तबाही दिख रही है.
बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान 11-12 अक्तूबर को पहले ही लड़ चुके हैं. इस दौरान दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ था. तब सऊदी अरब और कतर की दखल के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ था. बावजूद इसके दोनों देशों के बीच के संबंध तनावपूर्ण थे. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा था कि दोनों देशों के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है.
टोलो न्यूज के अनुसार स्पिन बोल्डक के सूत्रों ने पुष्टि की है कि डूरंड रेखा पर दोनों देशों के बीच बने गेट को अफ़ग़ान फोर्सेज ने हटा दिया है.
په سپین بولدک کې امنیتي سرچینو طلوعنیوز ته تایید کړې چې پر فرضي کرښه د دواړو هېوادونو ترمنځ جوړه شوې دروازه د افغان ځواکونو له لوري الوځول شوې ده.— TOLOnews (@TOLOnews) October 15, 2025
سرچینې زیاتوي چې په دغه نښته کې پاکستاني ځواکونو ته تلفات هم اوښتي خو لا تر اوسه یې کره شمېره نه ده څرګنده شوې.
خو مسوولین وايي د… pic.twitter.com/O6XGsl7C4q
सूत्रों ने बताया कि इस झड़प में पाकिस्तानी सेना भी हताहत हुई है, लेकिन अभी तक सटीक संख्या स्पष्ट नहीं की गई है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध पर अब लड़ाई बंद कर दी गई है. लेकिन स्पिन बोल्डक पर बहुत टेंशन है.
अफगानिस्तान-पाकिस्तान को बांटने वाली डूरंड रेखा के नजदीक रहने वाले परिवार पलायन कर गए हैं.
🚨BREAKING NEWS🚨— ☣️𝐖𝐀𝐑 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐄 𝐍𝐄𝐖𝐒 (@WarGlobeNews) October 15, 2025
A video has been leaked by Afghan Taliban social media accounts claiming that the Taliban have launched missiles into Pakistan. Tensions are rising #ttp #pakistan #pakarmy #Trump #Gaza #pakistani #afghan #AfghanistanAndPakistan pic.twitter.com/mwggrBKIYC
अफगानिस्तान डिफेंस नाम के एक हैंडल ने लिखा है कि अफगानी सैनिकों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को कैप्चर कर लिया है. इस हैंडल में अफगानी लड़ाके एक पाकिस्तानी सैनिक को घेरे हुए दिख रहे हैं.
पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस हमले को अपने फितना-अल-ख्वारिज से जोड़ा है. पाकिस्तान का दावा है कि आज तड़के हमला तालिबान ने किया. पाकिस्तानी आर्मी की प्रवक्ता यूनिट ISPR ने कहा है कि 14/15 अक्टूबर की रात को अफ़ग़ान तालिबान और फ़ितना-अल-ख़्वारिज ने ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के कुर्रम सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला करने की कोशिश की.
पाकिस्तान के अनुसार, "इन हमलों को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया गया, जिससे अफ़ग़ान चौकियों को भारी नुकसान हुआ. पाकिस्तानी सैनिकों की प्रभावी लेकिन उचित प्रतिक्रिया में छह टैंकों सहित आठ चौकियां नष्ट हो गईं."
खुदा के लिए अफगानियों को रुकवाएं
इस बीच पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से एक बार फिर अफगानिस्तान से लड़ाई रुकवाने को कहा है. अफगानिस्तान ने कहा है कि, 'लड़ाई शुरू होने के लगभग एक घंटे बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने कतर और सऊदी से संपर्क किया और अफगानों को लड़ाई से रोकने के लिए कहा. पाकिस्तान ने इन दोनों देशों को कहा कि खुदा के लिए अफगानियों को रुकवाएं.'
अफगानी अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि हम अपने पवित्र मूल्यों और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में कभी चुप नहीं रहेंगे।. अगर कोई हमलावर हम पर हमला करता है, तो हम इस तरह से जवाब देंगे जो भविष्य के इतिहास के लिए एक उदाहरण बन जाएगा. यह युद्ध अफगानिस्तान के लिए कोई कठिन संघर्ष नहीं है, "हमने बहुत लंबी दूरी और बड़े दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है और उन्हें हराया है. यह हमारे लिए अपेक्षाकृत आसान दौर है.