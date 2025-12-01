scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल के इस सियासी दंगल में बीजेपी ने TMC को धो डाला

पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट क्लब चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 7 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस को करारी हार दी है. अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित कल्लोल मंडल ने स्वतंत्र उम्मीदवार इम्तियाज अहमद को कड़ी टक्कर के बाद हराया.

Advertisement
X
विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता हाईकोर्ट क्लब चुनाव में बीजेपी ने फहराया जीत का परचम
विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता हाईकोर्ट क्लब चुनाव में बीजेपी ने फहराया जीत का परचम

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को अपने ही गढ़ में एक शर्मनाक और करारी हार का सामना करना पड़ा है. 

बीजेपी ने यह उलटफेर किया है, राज्य के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक ‘कलकत्ता हाईकोर्ट क्लब’ (Calcutta High Court Club) के चुनाव में. यहां वकीलों ने ममता बनर्जी की पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी के पैनल पर भरोसा जताया है.

इस जीत को बीजेपी के लिए ‘बेहतरी’ और टीएमसी के लिए ‘आगे के लिए खतरे’ के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस उलटफेर को एक तरीके से शिक्षित वर्ग का फैसला माना जा रहा है. सियासी जानकार इसे वकीलों के फैसले से आगे बढ़कर देख रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

bengal muslim outreach
बंगाल में मुस्लिम वोटरों की खातिर BJP ने बहाई उल्टी गंगा, क्‍या कामयाब होगी कोशिश? 
Supreme Court
'बंगाल में SIR में कोई गड़बड़ी नहीं, वोटर डिलिशन सिर्फ राजनीति' ECI का हलफनामा 
Akhilesh Yadav
UP- Bengal में BLO की जल्दबाजी पर Akhilesh का सवाल 
protests by blo at election commission office in kolkata
कोलकाता में EC दफ्तर के बाहर BLOs-पुलिस में झड़प, देखें बवाल  
BJP delegation, Bengal CEO office, BLO protest
बंगाल: EC दफ्तर के बाहर BLOs का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प 

कोलकाता हाई कोर्ट क्लब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने  कुल 10 में से 7 सीटों पर कब्जा जमाया है. अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित कल्लोल मंडल ने स्वतंत्र उम्मीदवार इम्तियाज अहमद को कड़े मुकाबले में हराया. मंडल को '666 वोट मिले, जबकि अहमद को 635 वोट प्राप्त हुए. अध्यक्ष पद के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त उपाध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव का पद भी BJP के खाते में गया है.

Advertisement

चुनाव से पहले TMC के बिश्वब्रत बसु मलिक (बाबला दा) ने अध्यक्ष पद के लिए प्रचार शुरू किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया.

विजयी BJP पदाधिकारी

अध्यक्ष:- कल्लोल मंडल
उपाध्यक्ष:- अनिंद्य बसु
महासचिव:- अरुण कुमार उपाध्याय
सह सचिव:- मदनु जना
कोषाध्यक्ष:- बिजितेश मुखर्जी
कार्यसमिति सदस्य:- ऐश्वर्या राज्यश्री, पूजा सोनकर

नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कोलकाता हाई कोर्ट क्लब चुनाव में BJP की इस जीत को स्वागतयोग्य बताया है और खुशी जाहिर की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement