विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल के इस सियासी दंगल में बीजेपी ने TMC को धो डाला

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को अपने ही गढ़ में एक शर्मनाक और करारी हार का सामना करना पड़ा है.

बीजेपी ने यह उलटफेर किया है, राज्य के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक ‘कलकत्ता हाईकोर्ट क्लब’ (Calcutta High Court Club) के चुनाव में. यहां वकीलों ने ममता बनर्जी की पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी के पैनल पर भरोसा जताया है.

इस जीत को बीजेपी के लिए ‘बेहतरी’ और टीएमसी के लिए ‘आगे के लिए खतरे’ के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस उलटफेर को एक तरीके से शिक्षित वर्ग का फैसला माना जा रहा है. सियासी जानकार इसे वकीलों के फैसले से आगे बढ़कर देख रहे हैं.

कोलकाता हाई कोर्ट क्लब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कुल 10 में से 7 सीटों पर कब्जा जमाया है. अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित कल्लोल मंडल ने स्वतंत्र उम्मीदवार इम्तियाज अहमद को कड़े मुकाबले में हराया. मंडल को '666 वोट मिले, जबकि अहमद को 635 वोट प्राप्त हुए. अध्यक्ष पद के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त उपाध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव का पद भी BJP के खाते में गया है.

चुनाव से पहले TMC के बिश्वब्रत बसु मलिक (बाबला दा) ने अध्यक्ष पद के लिए प्रचार शुरू किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया.

विजयी BJP पदाधिकारी

अध्यक्ष:- कल्लोल मंडल

उपाध्यक्ष:- अनिंद्य बसु

महासचिव:- अरुण कुमार उपाध्याय

सह सचिव:- मदनु जना

कोषाध्यक्ष:- बिजितेश मुखर्जी

कार्यसमिति सदस्य:- ऐश्वर्या राज्यश्री, पूजा सोनकर

नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कोलकाता हाई कोर्ट क्लब चुनाव में BJP की इस जीत को स्वागतयोग्य बताया है और खुशी जाहिर की है.

