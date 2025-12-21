scorecardresearch
 
'कुछ सेक्युलर गाओ...', बंगाल में ‘जागो मां’ गाने से भड़का शख्स, गायिका संग लाइव शो में बदसलूकी

पूर्व मेदिनीपुर में स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बंगाली गायिका लाग्नजिता चक्रवर्ती से बदसलूकी का मामला सामने आया है. आरोप है कि 'सेक्युलर' गीत न गाने पर एक स्थानीय व्यक्ति ने मंच पर चढ़कर धमकी दी. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि भाजपा ने 48 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की है.

TMC नेता ने गायिका को धमकाया (Photo: Screengrab)
पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर (ईस्ट मिदनापुर) जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लोकप्रिय बंगाली गायिका लाग्नजिता चक्रवर्ती ने एक स्थानीय व्यक्ति पर मंच पर चढ़कर धमकाने और शारीरिक हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया है. यह घटना शुक्रवार शाम भगवानपुर में एक स्थानीय स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई.

‘जागो मा’ के बाद मंच पर हंगामा

लाग्नजिता चक्रवर्ती ने पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में बताया कि वह मंच पर अपना गीत ‘जागो मा’ प्रस्तुत कर चुकी थीं और अगला गीत शुरू करने वाली थीं, तभी महबूब मलिक नाम का एक व्यक्ति मंच पर चढ़ आया. आरोप है कि उसने न केवल कार्यक्रम में व्यवधान डाला बल्कि सार्वजनिक रूप से महिला कलाकार को शारीरिक नुकसान की धमकी भी दी. गायिका के अनुसार, महबूब मलिक ने उन पर 'सेक्युलर' गीत न गाने को लेकर नाराज़गी जताई.

महिला गायक ने लगाया धमकी देने का आरोप

गायिका ने बताया कि पूरा कार्यक्रम स्कूल के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है और आयोजक पूरे शो की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे. उन्होंने पुलिस से अपील की है कि फुटेज सुरक्षित कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मंच पर एक महिला कलाकार के साथ हुई बदसलूकी का उचित न्याय मिल सके.

इस घटना ने राजनीतिक रंग तब ले लिया जब भाजपा ने आरोप लगाया कि महबूब मलिक सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है. भाजपा नेता शंकुदेब पांडा ने दावा किया कि गायिका और उनकी टीम को डराया-धमकाया गया, जिसके बाद उन्हें देर रात कोलकाता लौटना पड़ा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत में पुलिस ने केवल शिकायत दर्ज की और मामले को माफी के जरिए सुलझाने की कोशिश की.

BJP ने TMC नेता पर लगाए गंभीर आरोप

हालांकि पुलिस ने इन आरोपों पर कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है. ईस्ट मिदनापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिथुन डे ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. साथ ही, स्थानीय थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं. इस बीच बीजेपी ने जिला प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. 
 

---- समाप्त ----
इनपुट - तापस सेन गुप्ता
