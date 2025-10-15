'ममता दीदी मुझे माफ करना, अब बंगाल में नहीं रहूंगा...', दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता हुए भावुक

दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से हुए हमले के मामले में पीड़िता के पिता ने मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द साझा किया. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ, वह किसी और बेटी के साथ नहीं होना चाहिए. पिता ने कहा कि वे आरोपी को सबसे कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न करे.

उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को बंगाल बड़ी उम्मीदों के साथ लाया था, ताकि वह डॉक्टर बन सके और अपने सपने पूरे कर सके. लेकिन जो कुछ हुआ, वह किसी भी पिता के लिए असहनीय है. अब मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं बंगाल छोड़ दूंगा.

पिता ने की आरोपी को सबसे कड़ी सजा देने की मांग

मेरी बेटी के साथ जो हुआ, वह किसी और बेटी के साथ न हो. जब उनसे सीबीआई जांच के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि उन्हें बस इतना चाहिए कि न्याय जल्दी और सख्ती से मिले.

घटना के बादस पीड़ित परिवार सदमे में

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “ममता दी, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए. मैं आपका बेटा हूं. मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि देश की किसी और बेटी को ऐसी यातना न झेलनी पड़े. मेरी बेटी के लिए जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए. घटना के बाद से परिवार सदमे में है और राज्य प्रशासन से सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है

