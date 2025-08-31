बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: 1806 'भ्रष्ट' शिक्षकों की लिस्ट जारी, पूर्व मंत्री की बेटी से लेकर TMC नेताओं के रिश्तेदार तक शामिल

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने अपने वेबसाइट पर 2016 के स्टेट लेवल सेलेक्शन टेस्ट (SLST) से जुड़ी अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी की है. इस सूची में 1804 लोगों के नाम हैं. WBSSC की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 28 अगस्त के निर्देश के बाद लिया गया है. कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी करने को कहा था. इस सूची में पूर्व मंत्री की बेटी से लेकर TMC नेताओं के रिश्तेदार तक शामिल हैं.

WBSSC ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर शनिवार रात 8 बजे संदिग्ध उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें रोल नंबर, नाम और क्रम संख्या शामिल है. इन लोगों को शिक्षकों को आगामी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएंगी.

सूची में शामिल प्रमुख नाम

अंकिता अधिकारी – पूर्व बंगाल मंत्री पारेश अधिकारी की बेटी. उनकी क्रम संख्या 104 है. उनके पिता पारेश अधिकारी शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री रह चुके हैं.

शांपा घोष – TMC विधायक निर्मल घोष की बहू, जो पनिहाटी विधानसभा क्षेत्र (नॉर्थ 24 परगना) से संबंधित हैं. सूची में उनका क्रम संख्या 1269 है.

रोशनारा बेगम – TMC विधायक हमीदुल रहमान की बेटी, जो चोप्रा विधानसभा क्षेत्र (नॉर्थ दिनाजपुर) से संबंधित हैं. उन्हें कालीगंज हाई स्कूल में नियुक्त किया गया. उनका क्रम संख्या 1 है.

अजय मझी – सबांग ब्लॉक के मोहर ब्रह्ममयी हाई स्कूल में बंगाली विषय के शिक्षक। अजय मझी पिंगला क्षेत्र (वेस्ट मिदनापुर) में TMC ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं.

कबिता बर्मन – 2018 से 2023 तक उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद की अध्यक्ष रही. उनके पति प्रफुल्ला बर्मन हेमटाबाद क्षेत्र में TMC ब्लॉक अध्यक्ष थे। बाद में कबिता बर्मन भाजपा में शामिल हो गईं.

बिभास मलिक – होगली जिले के खानाकुल क्षेत्र के प्रभावशाली TMC नेता। उनकी पत्नी संतोषी मलिक भी टेंटेड सूची में शामिल हैं. क्रम संख्या 316.

प्रियंका मंडल – नॉर्थ 24 परगना के हिंगलगंज क्षेत्र में TMC अध्यक्ष की बेटी। रोल नंबर 32211675003577, क्रम संख्या 1069.

नामिता अदक – खानाकुल क्षेत्र (होगली) के प्रभावशाली TMC नेता नैमुल हक की पत्नी. उनके पति पंचायती समिति के पूर्व उपाध्यक्ष हैं. क्रम संख्या 915.

सहिना सुल्ताना – स्वयं होगली जिला परिषद की निर्वाचित सदस्य. क्रम संख्या 1241.

WBSSC ने क्या कहा?

WBSSC ने बताया कि जिन लोगों का नाम इस सूची में शामिल हैं, उन्हें या तो OMR शीट में हेरफेर की या राजनीतिक प्रभाव के ज़रिए नियुक्ति में लाभ उठाने का आरोप हैं. इन लोगों को इनएलिजिबल या टेंडेड माना जाएगा.

SSC के चेयरमैन ने क्या कहा?

SSC के चेयरमैन सिद्धार्थ मजूमदार ने सूची जारी होने से एक दिन पहले कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कमीशन की लीगल टीम ने पहले ही आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के भीतर टेंडेड उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में क्या फैसला सुनाया था?

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में इस साल अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 नियुक्तियां रद्द कर दीं थी, जिनमें से 5,303 शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ टेंडेड पाए गए.

