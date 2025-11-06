scorecardresearch
 

Feedback

ममता बनर्जी ने SIR के विरोध में की थी रैली, अगले ही दिन फॉर्म लेकर घर पहुंच गए BLO, फिर...

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बड़ी रैली कर लोगों से एसआईआर का विरोध करने का आह्वान किया था. इस रैली के बाद ठीक अगले ही दिन बीएलओ एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंच गए.

Advertisement
X
बीएलओ ने सीएम ममता बनर्जी को सौंपा एन्यूमरेशन फॉर्म (File Photo- PTI)
बीएलओ ने सीएम ममता बनर्जी को सौंपा एन्यूमरेशन फॉर्म (File Photo- PTI)

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिफाइड रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी घमासान जारी है. सूबे की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और इसकी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वहीं, सियासी बयानी जंग के बीच बुधवार को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंचे और उनको एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपा.

जानकारी के मुताबिक, बीएलओ ने ममता बनर्जी के निर्धारित बूथ के तहत उनके आवास पहुंचकर औपचारिक रूप से फॉर्म उपलब्ध कराया. परिवार के सदस्यों ने पुष्टि की है कि बीएलओ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फॉर्म उनके आवास स्थित कार्यालय में जमा कराया गया. फॉर्म भरे जाने के बाद बीएलओ इसे लेने भी जाएंगे. बीएलओ जब सीएम को एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपने पहुंचे थे, तब एक दिलचस्प वाकया भी हुआ. हुआ यह कि एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपने बीएलओ जब सीएम ममता के घर पहुंचे, सुरक्षाकर्मियों ने उनको रोक दिया.

सुरक्षाकर्मियों ने बीएलओ से एन्यूमरेशन फॉर्म उनको ही दे देने के लिए कहा, लेकिन बीएलओ ने इससे इनकार कर दिया. बीएलओ ने सीएम के घर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों को चुनाव आयोग के नियमों का हवाला दिया और स्पष्ट कहा कि फॉर्म केवल मुख्यमंत्री को ही सौंपा जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

सऊदी अरब में भारतीय युवक ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
SIR पर बंगाल में बवाल... खौफ में एक और शख्स ने दी जान, अबतक 8 लोग कर चुके खुदकुशी 
Mamata Banerjee addressing SIR protest march
बंगाल में SIR का विरोध करने वाली ममता बनर्जी का दिलचस्‍प 'यू-टर्न' 
rahul gandhi press conference vote chori issue
राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' की गूंज क्‍या बिहार चुनाव, बंगाल और SIR पर असर डालेगी? 
Jhansi woman dies by suicide after falling victim to online job scam
SIR का खौफ और नाम में स्पेलिंग मिस्टेक... बंगाल में युवक ने की खुदकुशी, अबतक 7 की मौत 
Mamata Banerjee
Mamata Banerjee का SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 
Advertisement

यह भी पढ़ें: बंगाल: हाथ में संविधान लेकर सड़क पर उतरीं सीएम ममता बनर्जी, SIR के खिलाफ निकाली रैली

इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने बीएलओ की सुरक्षा जांच की और फिर उनको मुख्यमंत्री के घर वाले कार्यालय भेजा गया, जहां सीएम ममता ने खुद एन्यूमरेशन फॉर्म स्वीकार किया और बीएलओ से कहा कि इसे भरने के बाद उनको सूचित किया जाएगा.

ममता ने एसआईआर के खिलाफ की थी रैली

गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में कोलकाता में बड़ी रैली की थी. ममता बनर्जी ने कोलकाता में SIR को 'साइलेंट, इनविजिबल रिगिंग' बताते हुए आरोप लगाया था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है. एसआईआर के मुद्दे पर सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आमने-सामने हैं.

यह भी पढ़ें: बंगाल में SIR का विरोध करने वाली ममता बनर्जी का दिलचस्‍प 'यू-टर्न'

इन सबके बीच बीएलओ के सीएम ममता के घर पहुंच एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपने को वोटर्स के लिए भी एक संदेश की तरह देखा जा रहा है. खासकर तब, जब टीएमसी की सबसे बड़ी नेता खुद लोगों से एसआईआर के विरोध का आह्वान कर चुकी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement