ममता बनर्जी ने SIR के विरोध में की थी रैली, अगले ही दिन फॉर्म लेकर घर पहुंच गए BLO, फिर...

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिफाइड रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी घमासान जारी है. सूबे की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और इसकी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वहीं, सियासी बयानी जंग के बीच बुधवार को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंचे और उनको एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपा.

जानकारी के मुताबिक, बीएलओ ने ममता बनर्जी के निर्धारित बूथ के तहत उनके आवास पहुंचकर औपचारिक रूप से फॉर्म उपलब्ध कराया. परिवार के सदस्यों ने पुष्टि की है कि बीएलओ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फॉर्म उनके आवास स्थित कार्यालय में जमा कराया गया. फॉर्म भरे जाने के बाद बीएलओ इसे लेने भी जाएंगे. बीएलओ जब सीएम को एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपने पहुंचे थे, तब एक दिलचस्प वाकया भी हुआ. हुआ यह कि एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपने बीएलओ जब सीएम ममता के घर पहुंचे, सुरक्षाकर्मियों ने उनको रोक दिया.

सुरक्षाकर्मियों ने बीएलओ से एन्यूमरेशन फॉर्म उनको ही दे देने के लिए कहा, लेकिन बीएलओ ने इससे इनकार कर दिया. बीएलओ ने सीएम के घर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों को चुनाव आयोग के नियमों का हवाला दिया और स्पष्ट कहा कि फॉर्म केवल मुख्यमंत्री को ही सौंपा जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बंगाल: हाथ में संविधान लेकर सड़क पर उतरीं सीएम ममता बनर्जी, SIR के खिलाफ निकाली रैली

इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने बीएलओ की सुरक्षा जांच की और फिर उनको मुख्यमंत्री के घर वाले कार्यालय भेजा गया, जहां सीएम ममता ने खुद एन्यूमरेशन फॉर्म स्वीकार किया और बीएलओ से कहा कि इसे भरने के बाद उनको सूचित किया जाएगा.

ममता ने एसआईआर के खिलाफ की थी रैली

गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में कोलकाता में बड़ी रैली की थी. ममता बनर्जी ने कोलकाता में SIR को 'साइलेंट, इनविजिबल रिगिंग' बताते हुए आरोप लगाया था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है. एसआईआर के मुद्दे पर सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आमने-सामने हैं.

यह भी पढ़ें: बंगाल में SIR का विरोध करने वाली ममता बनर्जी का दिलचस्‍प 'यू-टर्न'

इन सबके बीच बीएलओ के सीएम ममता के घर पहुंच एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपने को वोटर्स के लिए भी एक संदेश की तरह देखा जा रहा है. खासकर तब, जब टीएमसी की सबसे बड़ी नेता खुद लोगों से एसआईआर के विरोध का आह्वान कर चुकी हैं.

---- समाप्त ----