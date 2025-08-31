कोलकाता: सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोस्ती, फिर गंगा नदी के बीच नाव में ले जाकर किया रेप

कोलकाता में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल नेटवर्किंग साइट पर महिला से दोस्ती कर पहले उसका भरोसा जीता और फिर गंगा नदी के बीच नाव में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. यह घटना इस साल मार्च महीने में घटी थी, लेकिन आरोपी गिरफ्त से बाहर था.

खुद को केंद्र सरकार का अधिकारी बताया

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने खुद को केंद्र सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी बताकर महिला से जान-पहचान बढ़ाई. दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला लंबे समय तक चला. धीरे-धीरे आरोपी ने महिला का विश्वास जीत लिया और उसे सैर-सपाटे के बहाने गंगा नदी पर नाव की सवारी के लिए आमंत्रित किया.

आरोपी ने ब्लैकमेल कर पैसे भी वसूले

महिला आरोपी की बातों में आकर मार्च में प्रिंसप घाट पहुंची. वहां से दोनों बाबू घाट की ओर जा रही एक नाव में सवार हुए. नाव नदी के बीचों-बीच पहुंची तो आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कई बार उससे पैसे भी वसूले.

पीड़िता ने इस घटना की शिकायत जुलाई महीने में पुलिस से की. इसके बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. आखिरकार शनिवार रात को पुलिस ने आरोपी को बेहाला इलाके से गिरफ्तार कर लिया. रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया.

फर्जी पहचान बनाकर खुद को सरकारी अधिकारी बताया

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी पहचान बनाकर खुद को सरकारी अधिकारी बताया था. इसी झांसे में आकर महिला ने उस पर भरोसा किया और उसकी चाल का शिकार बन गई. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि कहीं आरोपी और भी महिलाओं को इसी तरह फंसा तो नहीं रहा था.

फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में और कौन शामिल हो सकता है.

