scorecardresearch
 

Feedback

कोलकाता: सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोस्ती, फिर गंगा नदी के बीच नाव में ले जाकर किया रेप

कोलकाता में गंगा नदी की नाव पर महिला से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर महिला से दोस्ती की थी. मार्च में हुई घटना के बाद वह महिला को ब्लैकमेल और पैसों की वसूली करता रहा.

Advertisement
X
खुद को सरकारी अधिकारी बताकर दोस्ती की- (Photo: Representational)
खुद को सरकारी अधिकारी बताकर दोस्ती की- (Photo: Representational)

कोलकाता में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल नेटवर्किंग साइट पर महिला से दोस्ती कर पहले उसका भरोसा जीता और फिर गंगा नदी के बीच नाव में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. यह घटना इस साल मार्च महीने में घटी थी, लेकिन आरोपी गिरफ्त से बाहर था.

खुद को केंद्र सरकार का अधिकारी बताया
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने खुद को केंद्र सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी बताकर महिला से जान-पहचान बढ़ाई. दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला लंबे समय तक चला. धीरे-धीरे आरोपी ने महिला का विश्वास जीत लिया और उसे सैर-सपाटे के बहाने गंगा नदी पर नाव की सवारी के लिए आमंत्रित किया.

आरोपी ने ब्लैकमेल कर पैसे भी वसूले
महिला आरोपी की बातों में आकर मार्च में प्रिंसप घाट पहुंची. वहां से दोनों बाबू घाट की ओर जा रही एक नाव में सवार हुए. नाव नदी के बीचों-बीच पहुंची तो आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कई बार उससे पैसे भी वसूले.

सम्बंधित ख़बरें

सूरत सेशन्स कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला. (Photo: Representational)
सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार करना रेप नहीं... सूरत कोर्ट का अहम फैसला 
आरजी कर हॉस्पिटल मामले में चार्जशीट दाखिल
'लेफ्ट नेताओं ने भीड़ को उकसाने की साजिश रची',आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने दायर की चार्जशीट 
ban on decorating idols with thermocol-plastic material
थर्मोकोल-प्लास्टिक सामग्री से मूर्तियों की सजावट पर रोक, दुर्गा पूजा से पहले बढ़ीं मूर्तिकारों की मुश्किलें 
Jiban Krishna Saha Arrested
रेड के बीच दीवार कूदकर भाग रहे थे TMC विधायक, ED की टीम ने दौड़ाकर पकड़ा 
TMC ने PM मोदी पर केंद्र के रवैये को लेकर किया हमला (File Photo: ITG)
'मोदी भ्रष्टाचार नहीं, विपक्ष को खत्म करने में जुटे हैं...', TMC ने प्रधानमंत्री पर लगाया बंगाल विरोधी रवैये का आरोप 

पीड़िता ने इस घटना की शिकायत जुलाई महीने में पुलिस से की. इसके बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. आखिरकार शनिवार रात को पुलिस ने आरोपी को बेहाला इलाके से गिरफ्तार कर लिया. रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया.

Advertisement

फर्जी पहचान बनाकर खुद को सरकारी अधिकारी बताया
पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी पहचान बनाकर खुद को सरकारी अधिकारी बताया था. इसी झांसे में आकर महिला ने उस पर भरोसा किया और उसकी चाल का शिकार बन गई. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि कहीं आरोपी और भी महिलाओं को इसी तरह फंसा तो नहीं रहा था.

फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में और कौन शामिल हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement