scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

त्रासदी पर भी राजनीति! आग पीड़ितों को BJP ने बताया 'बांग्लादेशी', दस्तावेजों से सामने आया सच

कोलकाता के घुनी स्लम में लगी भीषण आग के बाद BJP और उसके समर्थकों ने पीड़ितों को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर उनकी पहचान पर सवाल उठाए. इस त्रासदी का राजनीतिकरण करते हुए पार्टी ने राहत और मदद की बजाय इसे चुनावी हथियार बनाया। AITC के अरूप चक्रवर्ती ने BJP की इस अमानवीय सोच की कड़ी आलोचना की और कहा कि पीड़ितों को रोहिंग्या कहना गलत है.

Advertisement
X

घुनी स्लम (इको पार्क के पास) में लगी भीषण आग के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उससे जुड़े लोगों ने मर्यादाओं की हर सीमा लांघ दी है. आग में अपने घर-बार और रोजी-रोटी खो चुके गरीब परिवारों को मदद देने के बजाय, BJP ने इस त्रासदी को राजनीतिक हथियार बना लिया. पीड़ितों को 'अवैध बांग्लादेशी' और 'रोहिंग्या' बताकर उनकी पहचान पर ही सवाल खड़े किए गए.

जब लोग अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने जलते देख रहे थे, उस वक्त BJP के लिए ये आपदा भी एक राजनीतिक अवसर बन गई. मानवीय संवेदना दिखाने या राहत की बात करने के बजाय, पार्टी के कथित फेक न्यूज पेडलर अमित मालवीय ने आग की घटना को मतदाता सूची में हेरफेर से जोड़ते हुए एक निराधार थ्योरी फैलानी शुरू कर दी.

ये कोई पहली बार नहीं है. BJP शासित राज्यों में बंगालियों को निशाना बनाना, उन्हें बांग्लादेशी या रोहिंग्या बताना पहले से ही एक पैटर्न रहा है. अब उसी सिलसिले में पार्टी ने आग के पीड़ितों को भी विदेशी करार दे दिया. जिस पार्टी के नेता बंगाली भाषा तक को 'बांग्लादेशी' कह चुके हैं, वही पार्टी अब हर आपदा में चुनावी फायदा तलाशती नजर आ रही है.

सम्बंधित ख़बरें

fire breaks out in slum near new town ghuni near kolkata
कोलकाता: न्यू टाउन इलाके में भीषण आग, 100 से ज्यादा झुग्गियां खाक
SIR in west bengal
जांच के दायरे में हैं बंगाल के  1.3 करोड़ वोटर्स, SIR के पहले चरण में कटे 58 लाख नाम
Suvendu Adhikari
‘मंत्रियों की गिरफ्तारी हो', मेसी के इवेंट में अव्यवस्था पर शुभेंदु अधिकारी का TMC पर निशाना
Supreme Court
आरजी कर रेप-मर्डर केस: SC ने सुनवाई से खुद को अलग किया, अब HC करेगा निगरानी
Messi
हाईकोर्ट तक पहुंचा Messi इवेंट बवाल केस

जब किसी समाज की पीड़ा को एकजुटता का मौका बनाने के बजाय ध्रुवीकरण का औजार बना दिया जाए, तो ये राजनीतिक हताशा और मानवीय संवेदनहीनता को उजागर करता है. ये दिखाता है कि सत्ता की राजनीति किस हद तक इंसानी दुख का इस्तेमाल करने को तैयार है.

Advertisement

इस पूरे मामले पर AITC के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा, 'न्यू टाउन में इतने घर जलकर खाक हो गए, और जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया, उन्हें रोहिंग्या कहना ही उस अमानवीय सोच को दिखाता है, जिसकी वजह से बंगाल के लोग इन्हें 'बोहिरागतो जमींदार' कहते हैं. अगर ये लोग सच में रोहिंग्या होते, तो न तो SIR प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर पाते और न ही 2002 तक के दस्तावेज दिखा पाते. उस बूथ में कितने लोगों के फॉर्म खारिज हुए, ये BJP बताए.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement