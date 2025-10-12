दुर्गापुर में MBBS स्टूडेंट से गैंगरेप केस में 3 अरेस्ट, बंगाल पुलिस ने मोबाइल नेटवर्क ट्रैक कर दबोचे आरोपी

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर MBBS स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दो आरोपी अभी-भी फरार हैं. सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने इन आरोपियों के मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक कर गिरफ्तार किया है.

सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास जंगल में रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया और मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन दो आरोपी अभी भी फरार हैं. जिनकी तलाश जारी है.

जानकारी के अनुसार, असनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन ने पीड़िता के परिवार की शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि रातभर घटनास्थल के पास जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक कर के तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनका कनेक्शन इस मामले से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारियों और पीड़िता के साथ गए दोस्तों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.

दोस्तों से भी पूछताछ जारी

सूत्रों के अनुसार, परिवार के लोगों ने जिन दोस्तों पर संदेह जताया हैं. उन लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस कैंपस के सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा-व्यवस्थाओं की जांच कर रही है, ताकि अपराध के सटीक हालात और आरोपियों की पहचान की जा सके.

Advertisement

'कई लोगों से पूछताछ जारी'

पुलिस ने एक विशेष जांच टीम गठित की है जो फरार दो आरोपियों के तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं.

पुलिस के अनुसार, ओडिशा के जलेस्वर की रहने वाली 23 वर्षीय एमबीबीएस छात्रा शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे अपने एक पुरुष सहपाठी के साथ कॉलेज कैंपस से बाहर निकली थी. कैंपस गेट के पास कुछ व्यक्तियों ने कथित तौर पर पीछा करना शुरू किया और और अश्लील टिप्पणियां कीं. इसके बाद जबरन अस्पताल परिसर के पीछे एक सुनसान जगह पर खींच ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप किया. घटना की सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पीड़िता को तुरंत मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह अभी डॉक्टरों निगरानी में है.

WBDF ने की न्यायिक जांच की मांग

द वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स' फ्रंट (WBDF) ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भी महिलाओं के असुरक्षित होने की एक और भयावह याद बताया. संगठन ने पीड़ित के लिए न्याय की मांग की और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मामले का संज्ञान लेने और न्यायिक जांच का आदेश देने की अपील की.

Advertisement

ओडिशा के सीएम ने की घटना की आलोचना

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. पीड़ित परिवार को ओडिशा सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.'

उन्होंने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से दोषियों के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई करने की अपील की है.

BJP का TMC सरकार पर हमला

इस बीच BJP ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर कड़ा राजनीतिक हमला बोला और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगातार विफलता का आरोप लगाया है.

वहीं, पश्चिम बंगाल की मंत्री और TMC नेता शशि पांजा ने जवाबी हमला किया और BJP पर एक संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया.

---- समाप्त ----