'गिरफ्तार आरोपियों में एक के साथ रिलेशनशिप में थी पीड़िता', दुर्गापुर गैंगरेप में पुलिस का दावा

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की जांच कर रही पुलिस ने दावा किया है कि पीड़िता गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से एक के साथ रिलेशनशिप में थी. पुलिस का दावा है कि 10 अक्टूबर को जब ये घटना हुई, तब पीड़िता उसी व्यक्ति के साथ कॉलेज परिसर से बाहर गई थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस आरोपी को सबसे आखिर में गिरफ्तार किया गया, वह पीड़िता का सहपाठी है और घटना वाली रात वे एक तयशुदा प्लान के तहत बाहर गए थे. पुलिस ने कहा कि पीड़िता गिरफ्तार किए गए अपने दोस्त के साथ रिश्ते में थी, हमने इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए हैं. व्हाट्सएप पर उनकी बातचीत भी इसकी पुष्टि करती है.

पुलिस के अनुसार पीड़िता और उसकी दोस्त, दोनों ने बताया कि घटना वाली रात वे एक श्मशान घाट के पास जंगल में गए थे. अधिकारी ने आगे कहा कि उनके बयान के अनुसार, जंगल जाते समय तीन बदमाशों ने उनका पीछा किया. तीनों बदमाशों ने उनका पीछा किया और अचानक उन पर हमला कर दिया.

एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने कहा कि दोनों ने घटना के बारे में बार-बार अपना बयान बदला है और जांचकर्ताओं को संदेह है कि यह जानबूझकर जांच को गुमराह करने की कोशिश थी. इस बीच गुरुवार को पुलिस ने आगे की जांच के लिए जंगल के इलाके में अपराध स्थल की फिर से घेराबंदी की. अधिकारी ने पुष्टि की कि एक हिस्से को पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन गुरुवार को एक अतिरिक्त इलाके की घेराबंदी की गई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिनभर गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों और पीड़िता के सहपाठी से कई दौर की पूछताछ की गई. एक बार तो आरोपियों को जिरह के लिए आमने-सामने भी लाया गया.

