बांग्लादेश से लाई जा रही थी 20 किलो सोने की खेप, BSF के हत्थे चढ़ा तस्कर

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक तस्कर को सोने की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है. जवानों ने आरोपी से 20 किलो सोने की बिस्किट जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 2.82 करोड़ रुपये बताई जा रही है. बीएसएफ की सतर्कता से अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है.

बंगाल में पकड़ी गई अवैध सोने की बड़ी खेप (File Photo: ITG)
बंगाल में पकड़ी गई अवैध सोने की बड़ी खेप (File Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से सटे भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक बड़ी तस्करी का पर्दाफाश किया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) की 32वीं बटालियन ने शनिवार सुबह एक तस्कर को 20 किलो सोने की बिस्किट के साथ पकड़ा. जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 2.82 करोड़ रुपये आंकी गई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ ने बताया कि, यह कार्रवाई होरंदीपुर बॉर्डर चौकी (BOP) क्षेत्र में की गई. गुप्त सूचना मिली थी कि मुस्लिमपारा गांव का एक भारतीय नागरिक बांग्लादेश से अवैध रूप से सोने की खेप भारत लाने की कोशिश में है. सूचना मिलते ही बीएसएफ के जवानों को अलर्ट पर रखा गया.

20 किलो सोना बरामद

शनिवार सुबह करीब 6 बजे जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को घने बांस के झाड़ के पीछे से निकलते देखा. उसे घेरकर पकड़ लिया गया और तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके पास से एक प्लास्टिक पैकेट बरामद हुआ, जिसमें 20 सोने की बिस्किट रखी हुई थीं. बीएसएफ ने मौके पर ही तस्कर को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की.

शुरुआती जांच में पता चला कि सोना बांग्लादेश से अवैध रूप से लाया गया था और उसे भारत के भीतर किसी नेटवर्क के माध्यम से आगे भेजा जाना था. बीएसएफ ने आरोपी और जब्त सोना दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के हवाले कर दिया है.

बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी

बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सीमा पार सोना तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में अहम कदम है. हाल के दिनों में नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों में सोने और चांदी की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं. बीएसएफ ने कहा कि वो सीमा चौकियों पर निगरानी और सर्च ऑपरेशन को और सख्त करेंगे ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके.

 

---- समाप्त ----
