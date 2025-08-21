महिला से 29 लाख रुपये ठगकर मैनेजर बना BSF कांस्टेबल, मिठाई दुकान से पुलिस ने दबोचा

कोलकाता में एक साल से फरार चल रहे बीएसएफ कांस्टेबल गौतम हालदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उस पर आरोप है कि उसने एक महिला को शादी और पेट्रोल पंप दिलाने का झांसा देकर 29 लाख रुपये की ठगी की थी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गौतम हालदार पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के तेहट्टा का रहने वाला है और राजारहाट स्थित बीएसएफ ऑफिस में तैनात था. इसी दौरान उसकी मुलाकात गारियाहाट में एक कार्यक्रम में महिला से हुई.

29 लाख ठगकर गायब था बीएसएफ कांस्टेबल

धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने महिला को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही शादी करेंगे और नया जीवन शुरू करेंगे. उसने महिला को पेट्रोल पंप में निवेश करने का सुझाव दिया. भरोसा कर महिला ने 29 लाख रुपये एडवांस के रूप में आरोपी को दे दिए. पैसे लेने के बाद आरोपी अचानक लापता हो गया और महिला से संपर्क तोड़ लिया.

महिला ने गारियाहाट थाने में शिकायत दर्ज कराई. वहीं आरोपी की पत्नी ने भी तेहट्टा में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बीएसएफ की इंटेलिजेंस टीम भी उसकी तलाश में जुटी थी. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने मोबाइल फोन बंद कर दिया था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया.

मिठाई की दुकान में मैनेजर बन गया था ठग

टीम ने उसके पुराने कॉल रिकॉर्ड खंगाले और पता लगाया कि वह नया नंबर इस्तेमाल कर रहा है. इन सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ी और पुलिस को पता चला कि आरोपी ने फर्जी पहचान के साथ बेहाला के बुरोशिबतला इलाके में एक मिठाई की दुकान में मैनेजर की नौकरी कर ली थी. पुलिस की टीम ने वहां छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी ने बताया कि फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है.



