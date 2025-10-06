बंगाल के बोंगांव में सेक्स रैकेट का खुलासा, स्थानीय लोगों ने 5 को पकड़कर पुलिस के सामने पीटा

उत्तर 24 परगना जिले के चांदा जामतला क्षेत्र में सोमवार को तनाव की स्थिति बन गई जब स्थानीय लोगों ने एक सेक्स रैकेट के मामले में कार्रवाई की. स्थानीय लोगों ने बोंगांव-बगड़ा मार्ग पर एक घर में दो युवकों और तीन महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और उन्हें पकड़ लिया.

कुछ लोग घर के बाहर भी रुके ताकि कोई भी आरोपित भाग न सके. इसके बाद स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर बोंगांव पुलिस को बुलाया. जब पुलिस आरोपियों को घर से बाहर ले जाने लगी, तो स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और आरोपियों को पुलिस की मौजूदगी में पीट दिया. उन्होंने घर को भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया.

दो युवकों और तीन युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा

स्थानीय निवासी का कहना है कि पुलिस को बार-बार सूचना दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यही कारण है कि स्थानीय लोग गुस्से में आ गए. इसके चलते उन्होंने स्वयं कार्रवाई की.

आरोपियों में से सिराजुल मोल्ला ने बताया कि यह उनका पहला बार था जब वह यहां आए थे और महिलाओं के साथ ही घर में थे. उनका कहना है कि उनके मित्र ने घर का पता दिया था.

Advertisement

स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य सागर सिकदर ने कहा कि घर में तीन महिलाएं और दो युवक थे. सभी पांचों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग लंबे समय से इस समस्या से परेशान थे. यह समस्या पिछले 3-4 वर्षों से चल रही है, लेकिन पुलिस ने कोई समाधान नहीं निकाला.

पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जांच शुरू की

स्थानीय लोग चाहते हैं कि गांव में भविष्य में कोई सेक्स रैकेट या असामाजिक गतिविधि न हो. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं.

(रिपोर्ट- दीपक देबनाथ)

---- समाप्त ----