scorecardresearch
 

Feedback

पश्चिम बंगाल: BLOs के लिए मिसाल बनी ये महिला, प्रशासन ने किया सम्मानित

आसनसोल की महिला BLO बिनीता कुमारी ने सालनपुर ब्लॉक के बूथ नंबर 115 में SIR प्रक्रिया मात्र 20 दिनों में पूरी कर 732 मतदाताओं के फॉर्म समय से पहले अपलोड किए. उनकी मेहनत और दक्षता के लिए प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया. बिनीता का यह समर्पण और कुशल कार्य अन्य BLOs के लिए प्रेरणा बन गया है और यह साबित करता है कि मेहनत और संगठन क्षमता से बड़े कार्य भी समय पर पूरे किए जा सकते हैं.

Advertisement
X
महिला BLO को प्रशासन ने सम्मानित किया. (Photo: Screengrab)
महिला BLO को प्रशासन ने सम्मानित किया. (Photo: Screengrab)

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के असंसोल से एक अनोखी खबर सामने आई है. सालनपुर ब्लॉक के बूथ नंबर 115 की महिला बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) बिनीता कुमारी ने विशेष SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया मात्र 20 दिनों में पूरी कर ली. इस दौरान उन्होंने 732 मतदाताओं के SIR फॉर्म अपलोड किए और कार्य समय से पहले ही समाप्त कर दिया.

प्रशासन ने किया सम्मानित
बिनीता कुमारी की इस असाधारण दक्षता और मेहनत को देखते हुए सालनपुर ब्लॉक प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया. अधिकारियों ने उनकी इस उपलब्धि को ‘मॉडल उदाहरण’ बताया और पूरे जिले के लिए प्रेरणा के रूप में पेश किया.

दरवाजे-दरवाजे जाकर किया कार्य
बिनीता कुमारी ने बताया, “मैंने सभी मतदाताओं के घर-घर जाकर फॉर्म वितरित किए और तय समय में ही सभी फॉर्म वापस इकट्ठा किए. इस प्रक्रिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी कठिनाइयों के बावजूद मैंने पूरा कार्य समय पर ऐप पर अपलोड कर दिया.”

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
बंगाल में जमा नहीं हुए 10 लाख SIR फॉर्म, वोटर लिस्ट से हट सकते हैं नाम 
Mamata Banerjee
'...तो पूरे देश में BJP की नींव हिला दूंगी', SIR विरोधी रैली में ममता की खुली चेतावनी 
एसिड से बना खाना खाने से 6 लोग बीमार. (Photo: Representational )
महिला ने खाने में गलती से पानी की जगह डाला तेजाब, 3 बच्चों समेत 6 की हालत गंभीर 
Samik Bhattacharya and Mamata Banerjee
बाबरी विध्वंस की बरसी पर TMC की मेगा रैली, बीजेपी बोली- ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स 
टीएमसी ने बीजेपी पर लगाए कई आरोप
बंगाल: TMC का SIR सहायता शिविर आग के हवाले, BJP समर्थकों पर आरोप 

महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समय पर पूरा करना अहम
SIR प्रक्रिया में सभी मतदाताओं के फॉर्म का वितरण और कलेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. इसे समय पर पूरा करना न सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी है बल्कि मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और सही रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. बिनीता कुमारी की मेहनत ने यह दिखाया कि समर्पण और संगठनात्मक क्षमता से बड़ी जिम्मेदारियां भी समय से पूरी की जा सकती हैं.

Advertisement

जिले में अन्य BLOs के लिए प्रेरणा
उनकी यह उपलब्धि अन्य BLOs और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है. प्रशासन ने कहा कि इस प्रकार के उदाहरण से पूरे जिले में कार्य की गुणवत्ता और गति में सुधार आएगा.

भविष्य के लिए संदेश
बिनीता कुमारी का यह प्रयास यह संदेश देता है कि चुनौतियों का सामना करते हुए भी, मेहनत और समर्पण से किसी भी कठिन काम को समय पर और सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement