दुर्गा प्रतिमा का सिर कर दिया गायब, भीड़ ने आरोपी को खंभे से बांध कर पीटा

देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. महिषीला कुम्हारटोली के प्रसिद्ध शिल्पकार बापी पाल की कार्यशाला से मां दुर्गा की दो प्रतिमाओं के चेहरे चोरी हो गए. प्रतिमा के चेहरे चोरी होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

जानकारी के मुताबिक, बापी पाल की कार्यशाला से चोरी हुई प्रतिमाओं के चेहरे पास की ही दूसरी कार्यशाला से बरामद किए गए. मूर्ति शिल्पी बापी पाल ने आरोप लगाया कि यह घटना ईर्ष्या और दुर्भावना के चलते की गई है क्योंकि उनके बनाए सांचे किसी के पास नहीं हैं. प्रतिमाओं में से एक को अगले दिन ही पूजा कमेटी को सौंपना था.

भीड़ ने आरोपी को पीटा

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया. गुस्साई भीड़ ने आरोपी प्रीतम ठाकुर को पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया और जमकर पीटा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आरोपी को हिरासत में लिया.

मूर्ति शिल्पी की पत्नी सोमा पाल ने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमाओं के दो चेहरे चोरी किए गए हैं और यह सब ईर्ष्या की भावना से हुआ है. उन्होंने कहा कि जिसने यह काम किया है, वह इसी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति है.

आरोपी ने कहा- उसे मिली थी धमकी

वहीं आरोपी प्रीतम ठाकुर ने पुलिस को बताया कि रात में कुछ लोग आए और उसे डराकर धमकाया कि मां दुर्गा के प्रतिमा का चेहरा दो, नहीं तो जान से मार देंगे. उसने यह भी कहा कि वह उन लोगों को नहीं जानता है.

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस चोरी के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, ईर्ष्या या कोई बड़ी साज़िश है. पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच हर पहलू से की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

