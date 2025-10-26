लखनऊ: बख्शी का तालाब इलाके में खून से लथपथ मिली युवक की लाश, पीठ पर मिले गोली के निशान

यूपी की राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब (बीकेटी) इलाके में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया. पुलिस का कहना है कि मामपुर बाना गांव के बाहर खून से लथपथ हालत में युवक का शव मिला था. मृतक की पहचान प्रदीप गौतम के रूप में हुई है. उसकी पीठ पर गोली के निशान मिले हैं. शव के पास शराब के कई पाउच बरामद हुए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के दौरान किसी से विवाद हुआ और उसी झगड़े में हत्या कर दी गई.

इस दौरान मौके पर मौजूद मृतक शोभित के साले ने आरोप लगाते हुए कहा कि जीजा की हत्या की गई है. मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन मदद नहीं कर रही है. पुलिस के साथ मौजूद एक व्यक्ति भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो पुलिस की गाड़ी में बैठकर लगातार इधर-उधर घूम रहा है. आरोप है कि मदद मांगने पर पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट भी की, जिससे उसे चोट लगी.

इस संबंध में जानकारी मिलते ही डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि बीकेटी थाना क्षेत्र के रिंग रोड किनारे एक शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मृतक की पीठ, नाक और सिर से खून निकल रहा था.

मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है. वहीं, आरोपियों की तलाश के लिए सर्विलांस, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की टीमों को लगाया गया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

