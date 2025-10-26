scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ: बख्शी का तालाब इलाके में खून से लथपथ मिली युवक की लाश, पीठ पर मिले गोली के निशान

लखनऊ के बख्शी का तालाब (बीकेटी) थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात हुई. यहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पहचान प्रदीप गौतम के रूप में की गई है. उसकी पीठ पर गोली के निशान पाए गए हैं. फिलहाल इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है.

Advertisement
X
बख्शी का तालाब इलाके में मिला शव. (Photo: Representational)
बख्शी का तालाब इलाके में मिला शव. (Photo: Representational)

यूपी की राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब (बीकेटी) इलाके में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया. पुलिस का कहना है कि मामपुर बाना गांव के बाहर खून से लथपथ हालत में युवक का शव मिला था. मृतक की पहचान प्रदीप गौतम के रूप में हुई है. उसकी पीठ पर गोली के निशान मिले हैं. शव के पास शराब के कई पाउच बरामद हुए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के दौरान किसी से विवाद हुआ और उसी झगड़े में हत्या कर दी गई.

इस दौरान मौके पर मौजूद मृतक शोभित के साले ने आरोप लगाते हुए कहा कि जीजा की हत्या की गई है. मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन मदद नहीं कर रही है. पुलिस के साथ मौजूद एक व्यक्ति भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो पुलिस की गाड़ी में बैठकर लगातार इधर-उधर घूम रहा है. आरोप है कि मदद मांगने पर पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट भी की, जिससे उसे चोट लगी.

यह भी पढ़ें: पैर छुवाए, नाक रगड़वाई और जहर पिलाया! उन्नाव में 14 वर्षीय बच्चे की हत्या पर अब सियासत गरमाई

सम्बंधित ख़बरें

आत्महत्या मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
लखनऊ: हजरतगंज में कार के अंदर युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या 
maharashtra doctor suicide
'फेक फिटनेस सर्टिफिकेट, सांसद की धमकी...', TMC ने लेडी डॉक्टर की आत्महत्या पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा 
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
बेल्टों से पीटकर की बेरहमी से हत्या, घर के बाहर फेंका शव, अलवर में इंसानियत शर्मसार! 
पिता समेत 4 लोग गिरफ्तार.(Photo: Manoj Kumar Singh/ITG)
12 वर्षीय मासूम की हत्या, गंगा से बरामद हुआ जला हुआ शव, पिता समेत 4 परिजन गिरफ्तार 
While extinguishing a fire, an overhang collapsed, trapping four firefighters under the debris.
लखनऊ में आग बुझाते वक्त गिरा छज्जा, 4 दमकलकर्मियों को लगी चोट 

इस संबंध में जानकारी मिलते ही डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि बीकेटी थाना क्षेत्र के रिंग रोड किनारे एक शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मृतक की पीठ, नाक और सिर से खून निकल रहा था.

Advertisement

मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है. वहीं, आरोपियों की तलाश के लिए सर्विलांस, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की टीमों को लगाया गया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement