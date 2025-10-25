पैर छुवाए, नाक रगड़वाई और जहर पिलाया! उन्नाव में 14 वर्षीय बच्चे की हत्या पर अब सियासत गरमाई

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 14 वर्षीय रितिक की संदिग्ध मौत का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है. 17 अक्टूबर को भागवत कथा सुनकर लौट रहे रितिक की मौत को लेकर अब सपा नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है. जहां लखनऊ के सपा नेता इस घटना को सामंती सोच वाली सरकार का परिणाम बताते हुए भाजपा सरकार पर अन्याय और अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं. वहीं उन्नाव की सपा महिला नेता अन्नू टंडन ने पीड़ित परिवार से मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर न्याय की बात कही है.

घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के मदऊ खेड़ा गांव की है. आरोप है कि रितिक जब कथा सुनकर लौट रहा था, तभी हिंदूखेड़ा गांव निवासी विष्णभर त्रिपाठी के पालतू कुत्ते ने उस पर भौंक दिया. रितिक ने कुत्ते को गाली दी और घर चला गया. परिजनों का आरोप है कि अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को विष्णभर त्रिपाठी के बेटों अभिषेक और अमन ने रितिक को घर से उठा लिया और बेरहमी से पिटाई की. उन्होंने बच्चे से पैर छुवाए, नाक रगड़वाई, उसके पैरों से चला पानी पिलाया और अंत में जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने उनकी तहरीर में भी फेरबदल किया है और अब तक आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है. इसी बीच, सपा महिला नेता अन्नू टंडन शनिवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचीं. उन्होंने मृतक की मां को अपनी बेटी समझकर सांत्वना दी और कहा कि अब राजनीति नहीं, न्याय होना चाहिए. जो लोग केवल राजनीति के लिए आ रहे हैं, वे स्थिति को और दर्दनाक बना रहे हैं.

अन्नू टंडन ने परिवार को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी और वे खुद न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी. उन्होंने परिजनों से कहा कि वे अपने बाकी दो बच्चों का ख्याल रखें और कानून पर भरोसा बनाए रखें. फिलहाल, मामला उन्नाव पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जबकि प्रदेश स्तर पर इस घटना पर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है.

