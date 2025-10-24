scorecardresearch
 

UP: पत्नी को छोड़कर लौट रहे युवक को पीटा, फिर दबंगों ने किया अपहरण, CCTV में कैद हुई वारदात

अमरोहा के गजरौला में पत्नी को संभल छोड़कर लौट रहे युवक का दबंगों ने पीछा कर कार रोक ली. फिर बीच सड़क पर पीटा और अपहरण कर लिया. वारदात पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. सीओ अंजलि कटारिया ने जल्द गिरफ्तारी की बात कही है.

गिरफ्तारी कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.(Photo: Screengrab)
गिरफ्तारी कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से दिनदहाड़े दबंगई की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां पत्नी को संभल छोड़कर लौट रहे एक युवक को दबंगों ने बीच सड़क पर रोक लिया, उसकी कार को टक्कर मारी. फिर उसे खींचकर बेरहमी से पीटा और अपहरण कर ले गए. यह पूरा घटनाक्रम पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

मामला अमरोहा के औद्योगिक नगरी गजरौला थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, गजरौला निवासी जागेश शर्मा अपनी पत्नी को संभल छोड़कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनकी कार की दूसरी कार से हल्की टक्कर हो गई. मामूली हादसे के बाद आरोपियों ने चालक से कहासुनी शुरू कर दी, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई.

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपियों ने कार से युवक को खींचकर सड़क पर गिराया और लगातार उसकी पिटाई की. वहां मौजूद कई राहगीर तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव नहीं किया. इसके बाद दबंग युवक को जबरन अपनी कार में डालकर फरार हो गए. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया. 

देखें वीडियो...

मामले में पुलिस ने कही ये बात

सीओ धनोरा अंजलि कटारिया ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही गिरफ्तारी कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.

---- समाप्त ----
