UP: प्रेम विवाह करने पर लाठी-डंडों की बरसात! युवती के परिजनों ने युवक को पीटा, Video

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना क्षेत्र में एक युवक को गैर समुदाय की युवती से कोर्ट मैरिज करना महंगा पड़ गया. घटना शनिवार को तब हुई जब सूरज ठाकुर (25) अपने किराए की दुकान देखने के लिए जसोई गांव गया. आरोप है कि युवती अर्शी के परिजन, जिनसे सूरज की डेढ़ वर्ष पहले कोर्ट मैरिज हुई थी और दोनों की एक बेटी भी है, उसे उस समय मौके मिलते ही लाठी-डंडों से मार-मार कर घायल कर दिया.

जानकारी के अनुसार, सूरज ठाकुर पर युवती के परिजनों द्वारा अचानक हमला किया गया. इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेरठ रैफर कर दिया. घटना के दौरान आसपास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी मारपीट को रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि युवती के परिजन उस समय से नाराज थे जब से सूरज और अर्शी की कोर्ट मैरिज हुई थी. युवती के परिजन इस विवाह को अपनी प्रतिष्ठा के लिए ठेस मान रहे थे और हमला इसलिए किया गया. वहीं, योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पुलिस को चेतावनी दी कि यदि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वह सनातनी समाज के लोगों के साथ आरोपी के घर के बाहर महापंचायत करेंगे.

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने कहा कि पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया है. तितावी थाने में मारपीट के आरोप में दो समुदायों के बीच हुए विवाद में पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि मुकदमा धारा 109 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है.

