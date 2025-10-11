scorecardresearch
 

Feedback

UP: प्रेम विवाह करने पर लाठी-डंडों की बरसात! युवती के परिजनों ने युवक को पीटा, Video

मुजफ्फरनगर में एक युवक को गैर समुदाय की युवती से कोर्ट मैरिज करने पर उसके परिजनों ने लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया. गंभीर चोटों के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और मेरठ रेफर किया गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है.

Advertisement
X
सीसीटीवी फुटेज वायरल.(Photo: Screengrab)
सीसीटीवी फुटेज वायरल.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना क्षेत्र में एक युवक को गैर समुदाय की युवती से कोर्ट मैरिज करना महंगा पड़ गया. घटना शनिवार को तब हुई जब सूरज ठाकुर (25) अपने किराए की दुकान देखने के लिए जसोई गांव गया. आरोप है कि युवती अर्शी के परिजन, जिनसे सूरज की डेढ़ वर्ष पहले कोर्ट मैरिज हुई थी और दोनों की एक बेटी भी है, उसे उस समय मौके मिलते ही लाठी-डंडों से मार-मार कर घायल कर दिया.

जानकारी के अनुसार, सूरज ठाकुर पर युवती के परिजनों द्वारा अचानक हमला किया गया. इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेरठ रैफर कर दिया. घटना के दौरान आसपास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी मारपीट को रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: I Love Muhammad Row: मुजफ्फरनगर का नदीम मुंबई से गिरफ्तार, विवादित वीडियो से भड़काई आग

सम्बंधित ख़बरें

प्रेम विवाह पर युवक की लाठी-डंडों से पिटाई 
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: ITG)
निवेश के नाम पर 100 करोड़ की ठगी, बीकॉम स्टूडेंट ने 5 हजार लोगों को लगाया चूना 
महिलाएं हर दुकान में जाकर आधार कार्ड की जांच करेंगी. (Photo: Screengrab)
'करवा चौथ पर मुस्लिमों से न लगवाएं मेहंदी...', लाठी लेकर बाजारों में घूम रहीं महिलाएं 
ट्रक से टकराई कार, हादसे का सामने आया वीडियो 
ट्रक और कार की टक्कर में दो की मौत (Photo: Screengrab)
ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, भाई-बहन की मौत, हैरान कर देगा वीडियो 

स्थानीय लोगों ने बताया कि युवती के परिजन उस समय से नाराज थे जब से सूरज और अर्शी की कोर्ट मैरिज हुई थी. युवती के परिजन इस विवाह को अपनी प्रतिष्ठा के लिए ठेस मान रहे थे और हमला इसलिए किया गया. वहीं, योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पुलिस को चेतावनी दी कि यदि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वह सनातनी समाज के लोगों के साथ आरोपी के घर के बाहर महापंचायत करेंगे.

Advertisement

देखें वीडियो...

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने कहा कि पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया है. तितावी थाने में मारपीट के आरोप में दो समुदायों के बीच हुए विवाद में पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि मुकदमा धारा 109 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement