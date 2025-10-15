योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट... 1.86 करोड़ महिलाओं को फ्री में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए खास तोहफा देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को दो मुफ्त एलपीजी रिफिल सिलेंडर देने की घोषणा करने वाले हैं.

सरकार के मुताबिक, योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1.86 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा. इस कदम का उद्देश्य त्योहार के समय घरेलू उपयोग की जरूरी चीजों पर बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करना है. इसके लिए सरकार ने वर्ष 2025-26 में 1500 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया है.

एलपीजी सिलेंडर वितरण की प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें 1.23 करोड़ आधार प्रमाणित लाभार्थियों को यह सुविधा मिलेगी. इस चरण में लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी सीधे ट्रांसफर की जाएगी. दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक होगा, जिसमें बाकी लाभार्थियों को लाभ मिलेगा.

योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने हर जिले में सख्त मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र को सक्रिय करने का निर्णय लिया है. इससे यह देखा जाएगा कि कोई भी पात्र महिला लाभ से वंचित न रह जाए और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से चले.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हमेशा जनता की भलाई और राहत के लिए काम कर रही है. उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर प्रदान करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को कोई अलग प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है. आधार कार्ड आधारित सूची के अनुसार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सब्सिडी सीधे ट्रांसफर की जाएगी.

