scorecardresearch
 

Feedback

“योगी जी, मेरा एडमिशन करा दीजिए, डॉक्टर बनूंगी.”, जब जनता दर्शन में CM से मिली कानपुर की नन्हीं मायरा

मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में जनता दर्शन किया. इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी. साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए.

Advertisement
X
जनता दर्शन में CM से मिलकर बच्ची ने लगाई एडमिशन कराने की गुहार. (Photo: Screengrab)
जनता दर्शन में CM से मिलकर बच्ची ने लगाई एडमिशन कराने की गुहार. (Photo: Screengrab)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनी. इस दौरान वहां कानपुर की एक बच्ची भी अपनी समस्या लेकर पहुंची. बच्ची ने अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री से बताते हुए मासूमियत भरे शब्दों में कहा – “योगी जी, मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं.”

बच्ची की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने तुरंत वहां मौजूद अधिकारियों को एडमिशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के पास एडमिशन की समस्या को लेकर पहुंची बच्ची की पहचान मायरा के रूप में हुई है, जो मूलरूप से कानपुर जिले की रहने वाली है. 

यह भी पढ़ें: Gorakhpur: जनता दर्शन में अधिकारियों से बोले CM योगी- पैसों की कमी से न रुके किसी का इलाज

सम्बंधित ख़बरें

सीएम योगी आदित्यनाथ
CM योगी के जनता दर्शन से गैरहाजिर 14 DM और 16 SSP, कारण बताओ नोटिस जारी 
UP CM yogi adityanath
UP : 12 जुलाई से फिर शुरू होगा सीएम योगी का जनता दर्शन, कोरोना के चलते था बंद 
किन्नरों ने आरपीएफ जवान को लाठी-डंडों से पीटा  
बॉयफ्रेंड ही निकला नर्स का हत्यारा, देखें खुलासा  
पुलिस गिरफ्त में लोगों के एमटीएम बदलकर पैसे निकालने वाला गैंग. (Photo: Arvind Sharma/ITG)
फर्नीचर के धंधे में हुआ घाटा तो बन गए चोर... ATM कार्ड बदल निकाल लेते थे रुपये, 5 गिरफ्तार 

मुख्यमंत्री ने बच्ची को दिया चॉकलेट

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मायरा को चॉकलेट भी दी. वहीं, मायरा  के साथ मौजूद उसकी मां ने जिस स्कूल में उसका एडमिशन कराना था, उसका नाम भी मुख्यमंत्री को बताया. 

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में 'जनता दर्शन' किया. इस दौरान प्रदेश भर से 50 से अधिक फरियादी आए. मुख्यमंत्री सभी के पास पहुंचे, उनकी समस्या जानी और प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी की समस्याओं का निराकरण हो और हर पीड़ित से फीडबैक भी लिया जाए. 

Advertisement

निश्चिंत होकर घर जाइये, आपकी हर समस्या का होगा समाधान 

मुख्यमंत्री हर पीड़ित के पास स्वयं पहुंचे, समस्याएं सुनीं, प्रार्थना पत्र लिया और आश्वस्त किया कि निश्चिंत होकर घर जाइये. आपकी समस्या का समाधान होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक की समस्याओं का समाधान कर खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाना ही सरकार की प्राथमिकता है.
 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement