अयोध्या में तैयार हुआ दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम, दीपोत्सव पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन

अयोध्या में दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम तैयार हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के मौके पर इसका उद्घाटन करेंगे. 9850 वर्ग फीट में बने इस वातानुकूलित म्यूजियम में रामायण के 50 प्रमुख पात्रों की वैक्स मूर्तियां हैं. म्यूजियम का निर्माण साउथ इंडियन वास्तु शैली में हुआ है और इसमें एक बार में 100 लोग प्रवेश कर सकेंगे.

दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम (Photo: Samarth/ITG)
अयोध्या में भगवान राम की नगरी को एक और नई पहचान मिलने जा रही है. यहां दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव समारोह के दौरान इसका उद्घाटन करेंगे. यह म्यूजियम चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर काशीराम कॉलोनी के सामने बनाया गया है और भक्तों के लिए आस्था का नया केंद्र बनने जा रहा है.

करीब 9850 वर्ग फीट में फैले इस वातानुकूलित म्यूजियम के निर्माण में लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत आई है. यहां श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, विभीषण सहित रामायण के 50 प्रमुख पात्रों की वैक्स प्रतिमाएं लगाई गई हैं. ये मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि दर्शक खुद को त्रेता युग में महसूस करेंगे. म्यूजियम में एक साथ 100 लोग प्रवेश कर सकते हैं.

रामायण वैक्स म्यूजियम तैयार

साउथ इंडियन वास्तु शैली में बने इस दो मंजिला भवन के ग्राउंड फ्लोर पर रामलला के बाल रूप से लेकर सीता स्वयंवर तक की झलक है, जबकि पहले तल पर वनवास, लंका दहन और राम-रावण युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं. हर प्रतिमा के लिए अलग-अलग लाइटिंग की व्यवस्था की गई है.

सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन

म्यूजियम का निर्माण केरल की प्रसिद्ध सुनील वैक्स म्यूजियम कंपनी ने किया है. बाहर पार्किंग, कॉफी हाउस और स्नैक्स जोन की भी व्यवस्था की गई है. म्यूजियम की आय का 12 प्रतिशत नगर निगम को जाएगा. सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और फायर सिस्टम लगाए गए हैं. अयोध्या का यह म्यूजियम धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देगा और शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा.
 

