ग्रेटर नोएडा: Lift में 45 मिनट तक फंसी रही महिला, सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ खोला मोर्चा

ग्रेटर नोएडा की एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में लिफ्ट की बार-बार खराबी अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है. यहां के रहने वाले लोगों का आरोप है कि लगभग हर दिन कोई न कोई लिफ्ट में फंस जाता है, लेकिन बिल्डर और मेंटेनेंस टीम इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रही है. ताजा मामला डी टावर का है, जिसने निवासियों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ा दी है.

जानकारी के मुताबिक, देर रात टावर डी में काम करने वाली एक मेड 13वें फ्लोर से नीचे उतर रही थी. इसी दौरान अचानक लिफ्ट फ्री फॉल होकर तीसरे फ्लोर पर आकर अटक गई. मेड करीब 45 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसी रही और जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो स्थानीय निवासियों ने पड़ोस की दूसरी सोसाइटी से लिफ्ट ऑपरेटर को बुलाकर दरवाजा खुलवाया. गनीमत रही कि महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, हालांकि इस दौरान वह अचेत हो गई थी.

यहां के रहने वाले लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी लिफ्ट अचानक नीचे गिर चुकी है, लेकिन बड़े हादसे टल गए. इसके बावजूद बिल्डर और मेंटेनेंस विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. लगातार हो रही घटनाओं से परेशान होकर देर रात कई निवासी थाने पहुंचे और बिल्डर व मेंटेनेंस टीम के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

लोगों का कहना है कि रोजाना खराब लिफ्ट में सफर करना उनकी मजबूरी है और हर वक्त जान का खतरा बना रहता है. निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बिल्डर और प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे. फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

