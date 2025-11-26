scorecardresearch
 

Feedback

विवाहिता को बहलाकर किया दुष्कर्म..., पुलिस से मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

बलिया जिले में 38 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.आरोपी राज्जू तुरहा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी. महिला के पति की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश में थी. आरोपी के पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं.

Advertisement
X
पुलिस से मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार (Representational image)
पुलिस से मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार (Representational image)

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. घटना मंगलवार रात की है, जब 32 वर्षीय राज्जू तुरहा ने एक 38 वर्षीय महिला को बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता, आरोपी को पहले से जानती थी, जिससे उसे उस पर भरोसा था.

पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात लगभग 9 बजे आरोपी महिला को अपने साथ ले गया और मौके का फायदा उठाकर उसके साथ रेप किया. घटना के बाद महिला ने घर पहुंचकर अपने पति को पूरी बात बताई. पति ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश में अभियान शुरू कर दिया.

बुधवार रात गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी नगर पंचायत भवन के पास छिपा हुआ है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को घेरने की कोशिश की. खुद को घिरता देख राज्जू तुरहा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.  पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली आरोपी के बाएं पैर में लगी और वह मौके पर घायल होकर गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

Raisen Rape Case
रायसेन रेप केस: फरार सलमान पर ₹30 हजार हुआ इनाम, 4 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं  
woman shadow
युवती को कैफे में मुलाकात के लिए बुलाया, गैंगरेप के बाद धमकाकर छोड़ा 
Samajwadi Party MP from Ballia, Sanatan Pandey (Photo- Screengrab)
'...तो जान देने और लेने में नहीं हिचकेंगे', बोले बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे 
police team
सिर गायब, शरीर पर एक कपड़ा नहीं...रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का क्षत विक्षत शव  
बलिया में नाबलिग लड़की से रेप. (Photo: Representational )
UP: बलिया में नाबालिग लड़की से रेप, 22 वर्षीय युवक गिरफ्तार 
Advertisement

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement