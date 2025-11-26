विवाहिता को बहलाकर किया दुष्कर्म..., पुलिस से मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. घटना मंगलवार रात की है, जब 32 वर्षीय राज्जू तुरहा ने एक 38 वर्षीय महिला को बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता, आरोपी को पहले से जानती थी, जिससे उसे उस पर भरोसा था.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात लगभग 9 बजे आरोपी महिला को अपने साथ ले गया और मौके का फायदा उठाकर उसके साथ रेप किया. घटना के बाद महिला ने घर पहुंचकर अपने पति को पूरी बात बताई. पति ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश में अभियान शुरू कर दिया.

बुधवार रात गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी नगर पंचायत भवन के पास छिपा हुआ है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को घेरने की कोशिश की. खुद को घिरता देख राज्जू तुरहा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली आरोपी के बाएं पैर में लगी और वह मौके पर घायल होकर गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

---- समाप्त ----