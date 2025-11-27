scorecardresearch
 
इटावा: चलती ट्रेन से महिला को दिया धक्का, तोड़ा दम, टीटीई पर FIR; नौसेना में है मृतका का पति

इटावा में भरथना और सांहों स्टेशन के बीच टीटीई से टिकट विवाद के बाद चलती ट्रेन से गिरकर आरती यादव की मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि टीटीई संतोष कुमार ने सामान फेंकने के बाद महिला को धक्का दिया. रेलवे जीआरपी ने टीटीई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इटावा में ट्रेन से गिरने से महिला की मौत (Photo- Screengrab)
पटना से आनंद विहार जा रही एक स्पेशल ट्रेन में टीटीई से टिकट विवाद के बाद एक महिला की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई. महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि टीटी ने सामान फेंकने के बाद उसे धक्का दिया, जिससे उसकी मृत्यु हुई. रेलवे जीआरपी ने टीटीई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

आरती यादव नाम की एक महिला की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है. यह घटना बुधवार सुबह इटावा में भरथना और सांहों रेलवे स्टेशन के बीच हुई है. मृतक महिला के जीजा अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि टिकट को लेकर टीटीई संतोष कुमार से विवाद होने के बाद टीटीई ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दिया. 

यह घटना ट्रेन संख्या 04089 में हुई है. आरती यादव कानपुर देहात के भोगनीपुर पुखरायां की रहने वाली थी. मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है और रेलवे जीआरपी में शिकायत की गई है.

मृतक महिला के जीजा अनिल कुमार ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि आरती यादव कानपुर स्टेशन से स्पेशल ट्रेन के एस 11 कोच की सीट नंबर चार पर रिजर्वेशन के साथ सफर कर रही थी. वह अपनी दवा लेने के लिए दिल्ली जा रही थी, लेकिन गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गई. जैसे ही ट्रेन भरथना रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, टीटीई संतोष कुमार ने विवाद शुरू कर दिया. परिजनों ने आरोप लगाया है कि टीटीई ने पहले सामान चार किलोमीटर पहले फेंक दिया और फिर आरती को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

आरती यादव के पति अजय यादव नौसेना में कार्यरत हैं और इस समय चेन्नई में तैनात हैं. इस घटना से परिवार में मातम छा गया है. महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी. रेलवे सीओ उदय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि उन्हें परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है. तहरीर के आधार पर टीटीई के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि विवेचना के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

