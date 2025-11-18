सिर गायब, शरीर पर एक कपड़ा नहीं...रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का क्षत विक्षत शव

और पढ़ें

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से मंगलवार सुबह एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बैरिया थाना क्षेत्र के बकुलहा गांव में रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का क्षत-विक्षत शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. शव का सिर गायब था और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था. यह घटना स्थानीय लोगों के लिए चौंकाने वाली होने के साथ ही पुलिस के लिए भी गंभीर चुनौती बन गई है.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बैरिया थाना क्षेत्र के बकुलहा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक महिला का शव पड़ा है. मौके पर तुरंत पुलिस टीम भेजी गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान महिला का सिर गायब होने के साथ-साथ शरीर निर्वस्त्र पाया गया, जो घटना की गंभीरता को दर्शाता है.

एसपी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. पुलिस हत्या की आशंका को नजरअंदाज नहीं कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्टों की जांच शुरू कर दी है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, ताकि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए जा सकें. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि शव रेलवे ट्रैक पर किस वजह से छोड़ा गया और क्या हत्या कहीं और हुई थी. इसके साथ ही आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना के संदर्भ में अहम जानकारी जुटाई जा रही है.

