बहराइच में फिर भेड़िए का आतंक, हमले में दो महिलाएं घायल, वन विभाग की खोज जारी

बहराइच के मंझारा तौकली गांव में भेड़िए ने दो महिलाओं पर हमला किया है. हालांकि, दोनों महिलाएं बाल-बाल बच गईं हैं लेकिन उन्हें गंभीर चोट आई हैं. वन विभाग अब भी हमलावर भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में जुटा है.

Terror of man-eating animal in Bahraich (PHOTO- ITG)
उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के मंझारा तौकली गांव में बीती देर शाम दो महिलाओं पर भेड़िए ने हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. यह इलाका पहले भी भेड़िए के हमलों के लिए चर्चा में रहा है.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, भेड़िए ने एक महिला के हाथ पर और दूसरी महिला की गर्दन पर अपने पंजे से चोट पहुंचाई और मौके से भाग गया. 

घटना के तुरंत बाद घायल महिलाओं को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में इलाज के लिए ले जाया गया. डॉक्टरों द्वारा फर्स्ट एड के बाद दोनों महिलाओं की स्थिति स्थिर बताई जा रही है. ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर अब स्थानीय प्रशासन और वन विभाग सतर्क हो गए हैं. ऐसे में वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी.

गांव के लोग अब शाम ढलते ही अपने बच्चों और महिलाओं को घर के अंदर रखने लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से भेड़िए के हमलों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे दहशत का माहौल है. वन विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमलावर भेड़िए का पता नहीं चल पाया है. वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है और जाल बिछाकर भेड़िए को पकड़ने का प्रयास कर रही है.

बता दें कि मंझारा तौकली गांव को आदमखोर भेड़िए के हमलों से प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से कई बार सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने की मांग की है, लेकिन वन विभाग की लगातार गश्त और तमाम प्रयासों के बावजूद अभी तक भेड़िए का पता नहीं चला है.

 

