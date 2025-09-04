scorecardresearch
 

'पत्नी को प्रेमजाल में फंसाया, बेटे का खतना कराया', लखनऊ के अंकित पांडेय ने मंजूर हसन पर लगाया धर्मांतरण का आरोप

लखनऊ निवासी अंकित पांडेय ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी प्रियंका को स्थानीय कपड़ा व्यापारी मंजूर हसन उर्फ सैफी ने अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया. अंकित ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है. उसने सीनियर अधिकारियों से न्याय की मांग की है.

लखनऊ में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला. (Photo: Representational )
लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पीड़ित अंकित पांडेय का आरोप है कि उनकी पत्नी प्रियंका को नूरबाड़ी निवासी मंजूर हसन उर्फ सैफी ने प्रेमजाल में फंसा लिया और धर्म परिवर्तन करा दिया. इतना ही नहीं, आरोप है कि उनके 11 साल के बेटे का भी नक्खास में खतना करवाया गया. 

पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप

अंकित पांडेय ने बताया कि 28 अगस्त की रात मंजूर कुछ पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंचा और विरोध करने पर उन्हें थाने ले जाकर पिटाई की गई. करीब तीन घंटे बाद छोड़े जाने के बावजूद अगले दिन शिकायत करने पर पुलिस ने दबाव बनाकर उनसे खाली कागज पर लिखवा लिया कि वे कोई कार्रवाई नहीं चाहते. पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मी और मंजूर मिलीभगत से मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं. 

पीड़ित के मुताबिक, पुलिस ने मंजूर की लोकेशन ट्रेस की और उसे एक वकील के चैंबर में पाया. वहीं पुलिसकर्मी ने कहा कि "प्रियंका तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते." अंकित का आरोप है कि मंजूर अपने साथियों और पुलिस की मौजूदगी में उसे लाखों रुपये का लालच देकर धर्म बदलने का दबाव बनाता रहा. मना करने पर गाली-गलौज कर उसकी पत्नी और बेटे को लेकर फरार हो गया. 

2013 में हुई थी अंकित और प्रियंका की शादी

बता दें कि अंकित और प्रियंका की शादी 2013 में हुई थी. कुछ समय बाद प्रियंका ने कपड़े की दुकान खोली, जहां से मंजूर से उसकी जान-पहचान हुई. धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और प्रियंका ने पति से दूरी बना ली. अब पीड़ित पति ने पत्नी और बेटे को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराने और पुलिस पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है. फिलहाल, पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन मामला इलाके में सनसनी बना हुआ है.

