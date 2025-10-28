scorecardresearch
 

मुरादाबाद: कमरे में खींचकर ले गई पत्नी, फिर ब्लेड से काट दिया पति का प्राइवेट पार्ट, चीख-पुकार सुन दौड़े पड़ोसी

मुरादाबाद के मझोला में 55 वर्षीय शंकर लाल ने अपने बेटे, बहू और पत्नी पर सोते समय जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि तीनों ने पिटाई की, पैसे निकाले और पत्नी ने ब्लेड से उनके गुप्तांग पर वार कर दिया. संपत्ति विवाद को लेकर हुए इस हमले में गंभीर रूप से घायल शंकर लाल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अस्पताल में भर्ती घायल पति (Photo- ITG)
यूपी के मुरादाबाद जिले में अधेड़ उम्र के शंकर लाल ने अपने ही बेटे, बहू और पत्नी पर जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित शंकर लाल के अनुसार, घटना उस वक्त हुई जब वह घर में सो रहे थे. तभी बेटे, बहू और पत्नी ने मिलकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इतना ही नहीं, आरोप है कि तीनों ने उनकी जेब से रुपये भी निकाल लिए. 
 
शंकर लाल ने बताया कि इसके बाद पत्नी उन्हें कमरे में खींचकर ले गई और फिर ब्लेड से उनके गुप्तांग पर वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े. घायल अवस्था में उनकी चीख सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. 

सूचना मिलते ही थाना मझोला पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल शंकर लाल को जिला अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है. पीड़ित का आरोप है कि यह हमला संपत्ति के विवाद को लेकर रचा गया षड्यंत्र है. 

इस मामले पर एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

पत्नी, बेटे और बहू पर आरोप

मझोला क्षेत्र में रहने वाले 55 वर्षीय शंकर लाल ने अपनी पत्नी, बेटे और बहू पर बेरहमी से मारपीट करने और ब्लेड से उसका गुप्तांग काटने का गंभीर आरोप लगाया है. 24 अक्टूबर की रात हुई इस घटना में घायल व्यक्ति को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement

पीड़ित के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है. पीड़ित ने जेब से रुपये निकालने का आरोप भी लगाया है.

    Advertisement