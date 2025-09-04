scorecardresearch
 

Feedback

पीलीभीत: पति नहीं लाया समोसे तो पत्नी ने जमकर पीटा, घरवालों को बुलाकर पंचायत में ससुरालियों को भी बेल्ट से पिटवाया

पत्नी संगीता ने अपने पति शिवम को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने उसे समोसा नहीं खिलाया. इस पिटाई का वीडियो सामने आया है. पीड़ित पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. 

Advertisement
X
समोसे के लिए पत्नी ने पति को पीटा (Photo: ITG)
समोसे के लिए पत्नी ने पति को पीटा (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने उसे समोसा नहीं खिलाया था. इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल, मामले में पीड़ित पति के परिजन की तरफ से बहू और उसके घरवालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. 

दरअसल, पीलीभीत पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवंतापुर के रहने वाले शिवम की शादी 22 मई को संगीता के साथ हुई थी. बीती 29 अगस्त की शाम को उसने अपने पति शिवम से गर्म-गर्म समोसा लाने को कहा. शिवम का कहना है कि रास्ते में पैसे कहीं गिर गए और इसी वजह से समोसा नहीं ला पाया. 

समोसे न लाने के चलते पत्नी ने जमकर विवाद किया और खाना भी नहीं खाया. इतना ही नहीं अपने घर से अपनी मौसी सरला, विमला व मौसा राम अवतार, धनीराम व अन्य रिश्तेदारों को बुला लिया. इन सबने मिलकर पति शिवम को बुरी तरह पीटा. उसके जीजा रामकरण, मां विजय कुमारी को भी जमकर मारा-पीटा. 

सम्बंधित ख़बरें

Pilibhit
कार पर पलटा ओवरलोडेड ट्रक, और... 
truck crushed car
कार से उतरा परिवार, पलभर में पलटा ट्रक और चूर हो गई गाड़ी…कैद हुआ दिल दहलाने वाला मंजर 
हादसे के बाद टैंपो खाई में जा गिरा.(Photo: Representational)
पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा... फॉर्च्यूनर-टैंपो की टक्कर में 5 की मौत, 6 घायल 
यहां थाने की रखवाली करता है लंगूर 
थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठा लंगूर. (Photo: ITG)
थाने की रखवाली करता है लंगूर-बंदर… SHO की कुर्सी पर बैठकर संभाल रहा जिम्मेदारी, Video 

इस घटना बाद में गांव के भले लोगों ने पूर्व प्रधान अवधेश शर्मा के घर पंचायत कराई तो दोबारा से संगीता के मायके पक्ष के लोगों ने शिवम व उसके परिवार पर वहीं हमला बोल दिया. उन्होंने बेल्टों से शिवम की पिटाई कर दी, जिसमें शिवम सहित उसके जीजा आदि बुरी तरह घायल हो गए. देखें पिटाई का वीडियो-

Advertisement

फिलहाल, शिकायत के बाद पुलिस ने संगीता, मौसी सरला और विमला, मौसा राम अवतार व धनीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पूरनपुर कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. शिकायत दर्ज कर ली गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement