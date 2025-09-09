scorecardresearch
 

Feedback

प्रेमी के प्यार में पागल 5 बच्चों की मां, समझाने चले पति को उतारा मौत के घाट, सुबह खंडहर में मिली लाश

सहारनपुर में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है. यहां एक शख्स को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया. दोनों के बीच सात महीने से संबंध थे और महिला पति संग रहने से इंकार कर रही थी. उसके पति की लाश घर के पास खंडहर में रस्सी से लटकी मिली.

Advertisement
X
5 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट (Photo: ITG)
5 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. थाना गागलहेडी पुलिस ने रविवार को ग्राम कोलकी कलां से दोनों आरोपियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है. घटना 6 सितंबर 2025 की है, जब ओमपाल ने पुलिस में एक शिकायत दी थी. शिकायत में उसने बताया कि उसके भाई सोनू की हत्या उसकी पत्नी बेबी और शुभम नामक युवक ने मिलकर की है.

जांच में सामने आया कि शुभम और बेबी के बीच पिछले सात महीने से संबंध चल रहे थे. शुभम नियमित रूप से बेबी के मायके व ससुराल आता-जाता था, जिससे बेबी का पति सोनू नाराज रहता था. बेबी और सोनू के पांच बच्चे हैं इसमें दो लड़के और तीन लड़कियां हैं. इन पांचो बच्चों को छोड़कर बेबी अपने प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी रही.

चार सितंबर को शुभम  बेबी को उसकी ससुराल से अपने साथ ले जाकर मायके छोड़ दिया आया. कुछ दिन बाद जब सोनू अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए उसके मायके पहुंचा, तो बेबी ने उसे मना कर दिया और वग अपने प्रेमी शुभम के साथ रहने की जिद करने लगी. रात में सोनू चुपचाप आंगन में सो गया. अगले दिन सुबह उसकी लाश एक खंडहर जैसे कमरे में रस्सी से लटकी मिली.

सम्बंधित ख़बरें

The terror of the blue drum in Alwar! A husband’s body, suspicion on the wife.
नीले ड्रम ने फिर उगली लाश! अलवर में पति की हत्या, पत्नी और दोस्त गिरफ्तार 
New person entry in Raja Murder Case
मर गया या जिंदा है? राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पूछी थी सोनम... चार्जशीट की जुबानी, कत्ल की असली कहानी 
हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
मेले में शराब के नशे में पैसे को लेकर विवाद, दोस्तों ने ही उतार दिया युवक को मौत के घाट 
सहारनपुर में युवक की चाकू घोंपकर हत्या. (Photo: Representational )
सहारनपुर: मामूली विवाद में युवक की हत्या... दोस्तों ने ही चाकूओं से गोदकर ले ली जान 
poison bottle
'उसी से निकाह कराओ, नहीं तो मर जाऊंगी...', कहकर युवती ने खाया जहर, फिर... 
Advertisement

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्रियता से जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस दौरान पूछताछ में शुभम ने माना कि उसने बेबी से प्रेम संबंध बनाए रखे थे और इसी वजह से दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर सोनू की हत्या की योजना बनाई.

वर्तमान में पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है, ताकि पूरी साजिश उजागर हो सके. गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही के तहत न्यायालय में पेश किया जा चुका है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की मॉनिटरिंग की और निर्देश दिए कि जल्द से जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement