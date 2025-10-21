scorecardresearch
 

Feedback

प्रयागराज: कौन है Jaguar कार से 6 लोगों को कुचलने वाला रचित मध्यान? अब दर्ज हुई नामजद FIR, घायल हालत में लखनऊ रेफर

प्रयागराज के धूमनगंज में दीपावली की खरीदारी कर रहे लोगों पर जैगुआर कार ने कहर बरपाया. नामी कारोबारी के बेटे और डॉक्टर के दामाद रचित मध्यान ने यह तेज रफ्तार दुर्घटना की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग घायल हुए. आरोपी रचित पर अब पुलिस ने नामजद FIR दर्ज कर ली है, जबकि पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

Advertisement
X
प्रयागराज में जैगुआर कार ने कइयों को कुचला (Photo- ITG)
प्रयागराज में जैगुआर कार ने कइयों को कुचला (Photo- ITG)

यूपी के प्रयागराज में दिवाली मार्केट में जैगुआर कार से 6 लोगों को कुचलने वाले वाले रचित मध्यान के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है. इसके पहले पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस बीच जांच में पता चला है कि रचित मध्यान नामी कारोबारी का बेटा और जाने-माने डॉक्टर का दामाद है. मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां जैगुआर हादसे में एक शख्स की जान चली गई थी, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए. हादसे के वक्त कार रचित ही चला रहा था. 

बता दें कि 19 अक्टूबर को प्रयागराज में दीपावली की खरीदारी कर रहे लोगों पर जैगुआर कार ने कहर बरपाया. शहर के नामी कारोबारी के बेटे और डॉक्टर के दामाद रचित मध्यान ने यह दुर्घटना की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए. पुलिस ने अब रचित के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है. यह हादसा रचित के मैच में हारने के बाद हुए तनाव के कारण हुआ माना जा रहा है. 

जानकारी के मुताबिक, आरोपी चालक रचित मध्यान था. उसकी तेज रफ्तार जैगुआर कार ने राहगीरों को टक्कर मारी. प्रयागराज के धूमनगंज स्थित राजरूप पुर में यह दुर्घटना हुई. मैच में हारने से रचित परेशान था, जिसके कारण उसने नियंत्रण खो दिया. तेज गति से कार चलाने के कारण यह भयानक हादसा हुआ.  

सम्बंधित ख़बरें

देवर के साथ तकरार के बाद भाभी ने वारदात को दिया अंजाम
भाभी ने क्यों काटा था देवर का प्राइवेट पार्ट? कहानी जानकर हो जाएंगे हैरान 
प्रयागराज में तेज रफ्तार जैगुआर का कहर. (Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
Jaguar ने दिवाली की खरीदारी कर रहे लोगों को कुचला, एक की मौत, 6 घायल 
प्रयागराज के युवक का किसी ने सोते समय प्राइवेट पार्ट काट दिया. (Photo: Representational )
UP: गहरी नींद में था युवक, तभी कोई काट ले गया प्राइवेट... आंख खुली तो छटपटाने लगा 
जेल में ही रहेगा अतीक अहमद का बेटा. (File Photo: ITG)
अतीक अहमद का बेटा अली जेल में ही रहेगा, जमानत अर्जी खारिज 
युवक ने 1 मिनट 21 सेकंड का वीडियो शेयर किया था. (PHOTO-Social Media)
मदीना जाकर प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ, मुस्लिम युवक को मिली धमकी 
Advertisement

दीपावली की खरीदारी पर टूटा कहर

प्रयागराज में दीपावली की खरीदारी कर रहे लोगों के लिए वह दिन काला साबित हुआ. धूमनगंज के राजरूप पुर इलाके में जैगुआर कार ने लोगों को रौंद डाला. इस दुर्घटना में 60 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जैगुआर चालक रचित मध्यान भी बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे पुलिस ने भीड़ से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. 

नामी कारोबारी का बेटा है रचित मध्यान

दुर्घटना को अंजाम देने वाला रचित मध्यान शहर के एक मशहूर स्वीट्स हाउस चलाने वाले बड़े कारोबारी का बेटा है. उसका निवास खुलदाबाद थाना इलाके में है. वह एक बड़े डॉक्टर का दामाद भी है. रचित ने एलएलबी की पढ़ाई की है, क्रिकेट भी खेलता है और एक टीम का कप्तान भी है. जानकारी के अनुसार, रचित मैच खेलकर वापस लौट रहा था और मैच में मिली हार से परेशान था. 

पुलिस ने दर्ज की नामजद FIR

शुरुआत में, पुलिस ने मौके पर मिले गाड़ी नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. लेकिन, परिवार वालों की तहरीर मिलने के बाद धूमनगंज पुलिस ने आरोपी रचित मध्यान का नाम FIR में बढ़ा दिया है.  

Advertisement

इलाज के लिए लखनऊ रेफर

डीसीपी नगर मनीष संडिल्य ने बताया कि अब नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है. इस हादसे में दो कार, तीन दो पहिया गाड़ी और एक साइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई थी. लोगों के मुताबिक, कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी. रचित को अब बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है. इस हादसे ने कई परिवारों की दिवाली की खुशियां छीन ली हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement