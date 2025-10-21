प्रयागराज: कौन है Jaguar कार से 6 लोगों को कुचलने वाला रचित मध्यान? अब दर्ज हुई नामजद FIR, घायल हालत में लखनऊ रेफर

यूपी के प्रयागराज में दिवाली मार्केट में जैगुआर कार से 6 लोगों को कुचलने वाले वाले रचित मध्यान के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है. इसके पहले पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस बीच जांच में पता चला है कि रचित मध्यान नामी कारोबारी का बेटा और जाने-माने डॉक्टर का दामाद है. मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां जैगुआर हादसे में एक शख्स की जान चली गई थी, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए. हादसे के वक्त कार रचित ही चला रहा था.

बता दें कि 19 अक्टूबर को प्रयागराज में दीपावली की खरीदारी कर रहे लोगों पर जैगुआर कार ने कहर बरपाया. शहर के नामी कारोबारी के बेटे और डॉक्टर के दामाद रचित मध्यान ने यह दुर्घटना की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए. पुलिस ने अब रचित के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है. यह हादसा रचित के मैच में हारने के बाद हुए तनाव के कारण हुआ माना जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी चालक रचित मध्यान था. उसकी तेज रफ्तार जैगुआर कार ने राहगीरों को टक्कर मारी. प्रयागराज के धूमनगंज स्थित राजरूप पुर में यह दुर्घटना हुई. मैच में हारने से रचित परेशान था, जिसके कारण उसने नियंत्रण खो दिया. तेज गति से कार चलाने के कारण यह भयानक हादसा हुआ.

Advertisement

दीपावली की खरीदारी पर टूटा कहर

प्रयागराज में दीपावली की खरीदारी कर रहे लोगों के लिए वह दिन काला साबित हुआ. धूमनगंज के राजरूप पुर इलाके में जैगुआर कार ने लोगों को रौंद डाला. इस दुर्घटना में 60 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जैगुआर चालक रचित मध्यान भी बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे पुलिस ने भीड़ से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया.

नामी कारोबारी का बेटा है रचित मध्यान

दुर्घटना को अंजाम देने वाला रचित मध्यान शहर के एक मशहूर स्वीट्स हाउस चलाने वाले बड़े कारोबारी का बेटा है. उसका निवास खुलदाबाद थाना इलाके में है. वह एक बड़े डॉक्टर का दामाद भी है. रचित ने एलएलबी की पढ़ाई की है, क्रिकेट भी खेलता है और एक टीम का कप्तान भी है. जानकारी के अनुसार, रचित मैच खेलकर वापस लौट रहा था और मैच में मिली हार से परेशान था.

पुलिस ने दर्ज की नामजद FIR

शुरुआत में, पुलिस ने मौके पर मिले गाड़ी नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. लेकिन, परिवार वालों की तहरीर मिलने के बाद धूमनगंज पुलिस ने आरोपी रचित मध्यान का नाम FIR में बढ़ा दिया है.

Advertisement

इलाज के लिए लखनऊ रेफर

डीसीपी नगर मनीष संडिल्य ने बताया कि अब नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है. इस हादसे में दो कार, तीन दो पहिया गाड़ी और एक साइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई थी. लोगों के मुताबिक, कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी. रचित को अब बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है. इस हादसे ने कई परिवारों की दिवाली की खुशियां छीन ली हैं.

---- समाप्त ----