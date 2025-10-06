कसाई से बना IPL कमेंटेटर, फिर भोजपुरी एक्टर... अब रेप के आरोप में मनी मेराज अरेस्ट

कसाई का काम करने वाला मनी मेराज अब विवादों में फंस गए हैं. गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, IPL कमेंटेटर और सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर्स रखने वाले यूट्यूबर मनी मेराज को पटना से गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि मनी मेराज पहले मुर्गा काटने का काम करते थे. धीरे-धीरे उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया और करोड़ों फॉलोवर्स हासिल किए. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 70 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाते हैं.

मनी मेराज के बनाए गए वीडियोज को दर्शकों ने खूब पसंद किया है और यूट्यूब पर उनका एक वीडियो 1.4 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है. फिलहाल मनी मेराज को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मनी ने भोजपुरी फिल्मों में भी एक्टिंग की है और हाल ही में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई. इसके अलावा उन्होंने Jio TV पर IPL में भोजपुरी भाषा में कमेंट्री भी की.

गिरफ्तारी से पहले एक महिला ने 18 सितंबर को उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें रेप, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव, गर्भपात और आर्थिक धोखाधड़ी शामिल हैं. आरोपी को ट्रांजिट रिमांड लेकर गाजियाबाद लाया गया.

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप

महिला ने बताया कि मनी मेराज ने अपनी असली पहचान छुपाकर दोस्ती की और नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश किया. इसके बाद शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया और अप्राकृतिक संबंध बनाए. आरोपी ने महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला और गर्भपात करवाने को मजबूर किया. पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी और उसके परिवार ने बीफ खाने और कलमा पढ़ने के लिए दबाव डाला.

Advertisement

तीन साल से जारी है शोषण और आर्थिक धोखाधड़ी

महिला ने कहा कि यह सिलसिला पिछले तीन सालों से चल रहा था और मनी मेराज ने उससे लाखों रुपये ठग लिए. एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि खोड़ा पुलिस टीम ने गहन जांच के बाद आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया. गाजियाबाद पुलिस अब इस हाई-प्रोफाइल ‘लव जिहाद’ मामले की पड़ताल कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है.

---- समाप्त ----