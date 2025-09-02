scorecardresearch
 

व्हीलचेयर, एक पैर में प्लास्टर, हाथ जोड़कर माफी.... कुशीनगर में छेड़खानी करने वालों का ऐसे हुआ इलाज

कुशीनगर पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी असलम और जुल्फ़िकार को मुठभेड़ में दबोचा. स्कूल–कॉलेजों के बाहर छात्राओं से छेड़खानी और लव जिहाद फैलाने वाले ये बदमाश पुलिस की गोली लगते ही व्हीलचेयर और प्लास्टर तक सिमट गए. हथियार, बाइक और नकदी बरामद हुई. कभी दबंगई दिखाने वाले अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते दिखे- साहब, माफ कर दीजिए, अब गलती नहीं होगी.

पुलिस ने बदमाशों को व्हीलचेयर पर बैठाकर माफी मंगवाई (Photo : X@kushinagarpol)
पुलिस ने बदमाशों को व्हीलचेयर पर बैठाकर माफी मंगवाई (Photo : X@kushinagarpol)

'माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी...' ये शब्द व्हीलचेयर पर बैठे उन बदमाशों के हैं जिनका हौसला कल तक आसमान पर था. मगर जब कुशीनगर पुलिस की गोली टांग में लगी तो वही सिर झुकाकर रहम की भीख मांगने लगे.

दरअसल, कुशीनगर जिले में पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को पकड़ा है, जिन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था. असलम और जुल्फ़िकार नाम के ये दोनों आरोपी लंबे समय से स्कूल और कॉलेजों के बाहर छात्राओं से छेड़खानी करते थे. पुलिस के मुताबिक, ये सिर्फ छेड़छाड़ तक सीमित नहीं थे बल्कि कलावा बांधकर अपना नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते थे.

तड़के सुबह हुआ मुठभेड़

एसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश रामकोला थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं. चार टीमें बनाई गईं और घेराबंदी की गई. सुबह करीब 4 बजे जब कुशुमाहा पुल के पास वाहन चेकिंग हो रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. लेकिन दोनों ने भागने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में दोनों को पैर में गोली लगी. घायल बदमाशों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे पुलिस की निगरानी में इलाज करा रहे हैं.

हथियार और बाइक बरामद

पुलिस ने बदमाशों के पास से दो देसी तमंचे, कई कारतूस, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और 1100 रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस मान रही है कि इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय था, जो लड़कियों को टारगेट करके उन्हें बहकाने का काम करता था.

स्कूल के बाहर फैलाया था आतंक

स्थानीय लोगों का कहना है कि असलम और जुल्फ़िकार का आतंक महीनों से इलाके में था. ये अक्सर स्कूल और कॉलेज के बाहर मंडराते और छात्राओं का पीछा करते थे. कई बार लड़कियों के परिवारों ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन ये दोनों बच निकलते थे. पुलिस की सख्त घेराबंदी और मुखबिर की जानकारी के बाद आखिरकार इन्हें पकड़ा जा सका. इन दोनों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. इनमें शामिल हैं - धारा 78 (पीछा करना), धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें), धारा 351(3) (आपराधिक डराना–धमकाना). एसपी ने साफ कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी स्कूल-कॉलेजों के बाहर सुरक्षा को लेकर सख्ती की जाएगी.

हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना

गिरफ्तारी के बाद दोनों बदमाशों की जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने सबको चौंका दिया. कभी छात्राओं पर दबंगई दिखाने वाले ये शख्स अब पुलिस और जनता के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते नजर आए. एक का पैर प्लास्टर में है, दूसरा व्हीलचेयर पर बैठा है और दोनों बार-बार कह रहे थे  साहब, माफ कर दीजिए... अब ऐसी गलती नहीं होगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनके लिए अब कानून ही फैसला करेगा.

गांव में राहत की सांस

इनकी गिरफ्तारी के बाद मोरावां बरका टोला गांव सहित आस-पास के इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है. छात्राओं के परिजन कह रहे हैं कि अब वे चैन की नींद सो पाएंगे. एक अभिभावक ने कहा, हम महीनों से डरे हुए थे. बच्चियों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया था. अब लगता है कि पुलिस ने सही समय पर सही कदम उठाया. पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने कहा कि जिले भर में ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. स्कूल-कॉलेजों के बाहर सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की जाएंगी ताकि किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

---- समाप्त ----
