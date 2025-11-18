scorecardresearch
 

UP: वृंदावन में शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर हंगामा, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया था सवाल

मथुरा के वृंदावन में एक समूह ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाषण का हवाला देकर एक शराब की दुकान बंद करा दी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कोई भी कानून हाथ में न ले, जबकि स्थानीय व्यापारी नेताओं ने ब्रज मंडल में शराब व मांस की दुकानों पर प्रतिबंध की मांग की.

(Photo: Representational)

मथुरा जिले के वृंदावन में सोमवार को एक शराब की दुकान जबरन बंद कराने का मामला सामने आया है. यह घटना तब चर्चा में आई जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में दिख रहा है कि एक समूह, जिसकी अगुवाई सामाजिक कार्यकर्ता दक्षा चौधरी कर रही थीं, दुकान के शटर गिराने के साथ अंदर मौजूद ग्राहकों को अपशब्द कहते हुए बाहर निकाल रहा है.

धीरेंद्र शास्त्री के भाषण का दिया गया हवाला
दक्षा चौधरी ने दावा किया कि यह शराब दुकान संत प्रेमानंद जी की रोजाना होने वाली पदयात्रा के मार्ग पर आती है. उन्होंने यह भी कहा कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 16 नवंबर को 'सनातन एकता पदयात्रा' के समापन के दौरान अपने भाषण में इस इलाके में शराब दुकानों पर सवाल उठाया था. इसी अपील को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दुकान बंद कराई.

स्थानीय लोगों में नाराजगी, दुकानदार डरे
वीडियो में लोग यह कहते हुए भी सुने गए कि वृंदावन में किसी भी शराब दुकान को चलने नहीं दिया जाएगा. इस घटना के बाद दुकानदारों और ग्राहकों में डर का माहौल है. लोगों का कहना है कि अगर भीड़ इस तरह दुकानें बंद कराती रही तो क्षेत्र का कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकता है.

व्यापारी नेता ने की शराब-मांस दुकानों पर प्रतिबंध की मांग
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता रवि कांत गर्ग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि ब्रज मंडल क्षेत्र में शराब और मांस की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं को समझती है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. शिकायतें उचित माध्यम से ही की जानी चाहिए.

पुलिस जांच में जुटी, किसी को कानून हाथ में न लेने की चेतावनी
सदर सर्किल ऑफिसर संदीप कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली. इसके बाद पुलिस ने एक्साइज विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी है. अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या समूह को एकतरफा कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है. अगर किसी को आपत्ति हो तो वह संबंधित विभाग से संपर्क करे, न कि अपने स्तर पर ऐसी गतिविधियां करे जो शांति भंग कर सकती हैं.

