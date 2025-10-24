फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को Youtuber मशकूर रजा ने दी धमकी, बोला- अच्छा होता गोली मार देते

संभल हिंसा से जुड़े विवादों का केंद्र रहे अधिकारी अनुज चौधरी फिर चर्चा में हैं. फिरोजाबाद में तैनात ASP अनुज चौधरी के खिलाफ एक नया ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. ऑडियो में यूट्यूबर मशकूर रजा कथित तौर से चौधरी को फोन कर धमकी देता सुनाई देता है. मशकूर रजा कहता है कि चौधरी ने उन्हें इतना पीटा कि उनका शरीर और करियर दोनों टूट गए. वह बार‑बार कहता है कि अगर गोली मार देते तो कहानी खत्म हो जाती.
कथित बातचीत में मशकूर रजा ने दावा किया कि उन्होंने केस दर्ज करवा दिया है और वह अनुज चौधरी को जेल भी भिजवाएंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी तरह के असर के लिए मुख्यमंत्री या पुलिस के अधिकारियों से फोन करा सकते हैं. इस ऑडियो की तारीख और दोनों पक्षों की पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है.
ASP अनुज चौधरी के खिलाफ नया ऑडियो वायरल
यह पहली बार नहीं है जब मशकूर रजा और अनुज चौधरी का विवाद सामने आया हो. संभल की जामा मस्जिद के पास 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद अनुज चौधरी काफी चर्चा में आए थे. उसी समय मशकूर रजा ने चौधरी से इंटरव्यू मांगने की कोशिश की थी. इंटरव्यू देने से मना करने पर दोनों के बीच टकराव हुआ और एक बातचीत का ऑडियो पहले भी वायरल हुआ था.
उसके बाद संभल पुलिस ने 24 दिसंबर 2024 को मशकूर रजा को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया था. अब जमानत पर बाहर आने के बाद नया ऑडियो सामने आने से मामले में फिर बहस शुरू हो गई है.
साल 2024 को मशकूर रजा को गिरफ्तार किया था
न्यायिक प्रक्रिया का पालन और दोनों पक्षों के बयानों का सत्यापन महत्वपूर्ण होगा. रिपोर्टर ने दोनों पक्षों से बयान की कोशिश की पर इस लेख में प्रकाशित जानकारी केवल वायरल ऑडियो और उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है. आगे की जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया के इंतजार में लोग चिंता में हैं.