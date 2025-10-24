scorecardresearch
 

Feedback

फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को Youtuber मशकूर रजा ने दी धमकी, बोला- अच्छा होता गोली मार देते

यूट्यूबर मशकूर रजा द्वारा वायरल हुए ऑडियो ने फिरोजाबाद के ASP अनुज चौधरी को धमकी देने का दावा किया है. आरोप है कि संभल हिंसा के बाद अनुज चौधरी ने उन्हें मारा जिससे वह शारीरिक रूप से खराब हो गए. पहले भी मशकूर रजा गिरफ्तार हो चुके हैं. अभी ऑडियो की तारीख और सत्यापन सरकारी पुष्टि के बिना नहीं हुई है.

Advertisement
X
यूट्यूबर ने ASP अनुज चौधरी को दी धमकी (File Photo: ITG)
यूट्यूबर ने ASP अनुज चौधरी को दी धमकी (File Photo: ITG)

संभल हिंसा से जुड़े विवादों का केंद्र रहे अधिकारी अनुज चौधरी फिर चर्चा में हैं. फिरोजाबाद में तैनात ASP अनुज चौधरी के खिलाफ एक नया ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. ऑडियो में यूट्यूबर मशकूर रजा कथित तौर से चौधरी को फोन कर धमकी देता सुनाई देता है. मशकूर रजा कहता है कि चौधरी ने उन्हें इतना पीटा कि उनका शरीर और करियर दोनों टूट गए. वह बार‑बार कहता है कि अगर गोली मार देते तो कहानी खत्म हो जाती.

कथित बातचीत में मशकूर रजा ने दावा किया कि उन्होंने केस दर्ज करवा दिया है और वह अनुज चौधरी को जेल भी भिजवाएंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी तरह के असर के लिए मुख्यमंत्री या पुलिस के अधिकारियों से फोन करा सकते हैं. इस ऑडियो की तारीख और दोनों पक्षों की पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है.

ASP अनुज चौधरी के खिलाफ नया ऑडियो वायरल

सम्बंधित ख़बरें

Firozabad ASP Anuj Chaudhary (Photo- ITG)
कौन हैं फिरोजाबाद के ASP अनुज चौधरी? एनकाउंटर के दौरान बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी गोली 
Anuj Chaudhary's encounter with a criminal
'मन में डर था कि कहीं...', ASP अनुज चौधरी पर हुए हमले से डर गए थे परिजन 
एनकाउंट के दौरान ASP अनुज चौधरी (Photo: Screengrab)
ASP अनुज चौधरी की जैकेट में लगी गोली, फिरोजाबाद एनकाउंटर की पूरी कहानी, ऐसे ढेर हुआ नरेश पंडित 
CO अनुज चौधरी को मिला प्रमोशन, बने ASP, संभल विवाद से बटोरी थी सुर्खियां 
Double Encounter in UP: Criminals Eliminated in Firozabad, CO Anuj Chaudhary Safe
फिरोजाबाद में 50 हजारी बदमाश ढेर, CO अनुज चौधरी बाल-बाल बचे 

यह पहली बार नहीं है जब मशकूर रजा और अनुज चौधरी का विवाद सामने आया हो. संभल की जामा मस्जिद के पास 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद अनुज चौधरी काफी चर्चा में आए थे. उसी समय मशकूर रजा ने चौधरी से इंटरव्यू मांगने की कोशिश की थी. इंटरव्यू देने से मना करने पर दोनों के बीच टकराव हुआ और एक बातचीत का ऑडियो पहले भी वायरल हुआ था.

Advertisement

उसके बाद संभल पुलिस ने 24 दिसंबर 2024 को मशकूर रजा को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया था. अब जमानत पर बाहर आने के बाद नया ऑडियो सामने आने से मामले में फिर बहस शुरू हो गई है.

साल 2024 को मशकूर रजा को गिरफ्तार किया था

न्यायिक प्रक्रिया का पालन और दोनों पक्षों के बयानों का सत्यापन महत्वपूर्ण होगा. रिपोर्टर ने दोनों पक्षों से बयान की कोशिश की पर इस लेख में प्रकाशित जानकारी केवल वायरल ऑडियो और उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है. आगे की जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया के इंतजार में लोग चिंता में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement