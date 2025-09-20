scorecardresearch
 

नवरात्रि में विंध्याचल धाम से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, यहां चेक करें रूट और ट्रेन का नाम

भारतीय रेलवे ने नवरात्रि के मौके पर विंध्याचल धाम से पटना तक विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. यह ट्रेन 22 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 तक कुल 11 ट्रिप्स के लिए चलेगी. प्रयागराज–पटना–प्रयागराज रूट पर चलने वाली ट्रेन संख्या 04112/04111 के माध्यम से श्रद्धालु आसानी से यात्रा कर सकेंगे. ट्रेन में कुल 12 कोच होंगे.

यह ट्रेन 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी. (File Photo: ITG)
यह ट्रेन 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी. (File Photo: ITG)

भारतीय रेलवे ने हाल ही में ऐलान किया था कि आगामी त्योहारों के दौरान पूरे देश में 12000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. भारतीय रेलवे ने इस फैसले के तहत तमाम रेल रुटो पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है. इसके साथ ही नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की भी लगातार घोषणा की जा रही है. 

इसी कड़ी में रेलवे ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नवरात्रि स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और विंध्याचल होते हुए यह अनारक्षित ट्रेन पटना से प्रयागराज के बीच चलाई जाएगी.

पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार विंध्याचल में आयोजित नवरात्रि मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला विशेष अनारक्षित रेलगाड़ी संख्या 04112/04111 प्रयागराज–पटना–प्रयागराज का संचालन किया जाएगा. यह सेवा 22 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर तक और 6 अक्टूबर को कुल 11 ट्रिप्स के लिए उपलब्ध रहेगी. ट्रेन संख्या 04112 प्रयागराज से पटना के लिए चलेगी, जबकि 04111 पटना से प्रयागराज के लिए वापसी सेवा देगी.

यहां देखें पूरा शेड्यूल
ट्रेन संख्या 04112 प्रयागराज से सुबह 11:15 बजे प्रस्थान करेगी और नैनी पर 11:28/11:30, मेजा रोड पर 11:50/11:52, माण्डा रोड पर 12:15/12:17, विंध्याचल पर 12:37/12:42, मिर्जापुर पर 12:53/12:55, चुनार पर 13:25/13:27, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर 14:40/14:50, बक्सर पर 17:08/17:10, आरा पर 18:08/18:10, दानापुर पर 19:00/19:02 पहुंचेगी और पटना जंक्शन पर रात 20:15 बजे पहुंचेगी.

ऐसा रहेगा वापसी का पूरा शेड्यूल
वापसी में ट्रेन संख्या 04111 पटना जंक्शन से रात 21:00 बजे प्रस्थान करेगी और दानापुर पर 21:20/21:22, आरा पर 22:05/22:07, बक्सर पर 23:30/23:32, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर 02:20/02:30, चुनार पर 03:15/03:17, मिर्जापुर पर 03:50/03:52, विंध्याचल पर 04:05/04:10, माण्डा रोड पर 04:43/04:45, मेजा रोड पर 05:03/05:05, नैनी पर 05:40/05:42 पहुंचेगी और प्रयागराज पर सुबह 06:20 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन में कुल 12 कोच लगाए जाएंगे.

---- समाप्त ----
