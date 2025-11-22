scorecardresearch
 

बोलेरो 6 बार पलटी, फिर खुद हुई सीधी और... गोरखपुर-वाराणसी हादसे का Video

गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर टाटा मैजिक से टकरा गई. टक्कर के बाद बोलेरो 5-6 बार लुढ़कते हुए पलट गई, लेकिन कुछ सेकेंड बाद खुद ही सीधी होकर खड़ी हो गई. जैसे ही गाड़ी रुकी, ड्राइवर कूदकर मौके से फरार हो गया. हादसा मझगांवा फ्लाईओवर के पास हुआ. पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

हादसा मझगांवा फ्लाईओवर के पास हुआ.(Photo: Screengrab)
गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर शनिवार सुबह सड़क हादसा हो गया. वाराणसी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो कार अचानक कंट्रोल खो बैठी और आगे चल रही टाटा मैजिक से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो उछल गई और तेज स्पीड में 5 से 6 बार लुढ़कते हुए सड़क पर पलटती चली गई. ये पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं.

हैरानी की बात यह रही कि कई बार पलटने के बाद भी कुछ ही सेकेंड में बोलेरो खुद ही सीधी होकर खड़ी हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टाटा मैजिक पर रखा सामान दूर-दूर तक सड़क पर बिखर गया. टक्कर लगने पर मैजिक गाड़ी भी जोरदार झटके के साथ सड़क किनारे खिसक गई. आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक पलटी हुई बोलेरो का रुकते ही उसका ड्राइवर बिजली की तेजी से बाहर निकला और बिना किसी से कुछ कहे मौके से फरार हो गया.

ड्राइवर की फरारी ने बढ़ाई रहस्य की परत

बोलेरो ड्राइवर का इस तरह अचानक भाग जाना पुलिस के लिए नई पहेली बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा इतना खतरनाक था कि कार के इतनी बार पलटने के बाद किसी का बचना भी चमत्कार जैसा है.

देखें वीडियो...

इसी बीच मझगांवा फ्लाईओवर के पास हुए इस हादसे की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंची. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया. पुलिस का कहना है कि बोलेरो ड्राइवर की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की पूरी जांच की जा रही है.

मौके पर अफरा-तफरी, पुलिस जांच जारी

हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक जाम जैसी स्थिति बन गई. लोग टूटकर पहुंची बोलेरो और बिखरे सामान को देखकर हैरान रह गए. फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को थाने पहुंचा दिया है और यह पता लगाने में जुटी है कि बोलेरो किसकी है और ड्राइवर मौके से क्यों भागा.

