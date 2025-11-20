scorecardresearch
 

गोरखपुर: 11वीं के छात्र का अपहरण, पुलिस की तत्परता से कुछ ही देर में सकुशल किया बरामद

गोरखपुर में बैंक रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर 11वीं के छात्र के अपहरण से हड़कंप मच गया. छात्र को लड़की से बातचीत को लेकर जबरन कार में बैठाया गया था. पुलिस की तेज कार्रवाई और शहर में नाकाबंदी के बाद छात्र को कुछ ही देर में बरामद कर लिया गया. दो संदिग्ध हिरासत में हैं और जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

11वीं के छात्र का अपहरण (Photo: Representational)
11वीं के छात्र का अपहरण (Photo: Representational)

गोरखपुर में बुधवार रात एक 11वीं के छात्र के अपहरण से सनसनी फैल गई. घटना बैंक रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर लगभग आठ बजे हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्र को जबरन एक कार में बैठाकर कुछ युवक वहां से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और सभी यूनिटों को सतर्क कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार छात्र महराजगंज के पनियरा क्षेत्र का रहने वाला है और शहर में रहकर पढ़ाई करता है. वह रोज की तरह कोचिंग आया था. जांच में सामने आया कि कोचिंग में पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी बातचीत होती थी. यह बात लड़की के पूर्व प्रेमी को पता चल गई. आरोप है कि इसी बात को लेकर वह दो साथियों के साथ कोचिंग के बाहर पहुंचा और छात्र को जबरन कार में बैठा लिया.

11वीं में पढ़ने वाले छात्र का अपहरण

कार में उन्होंने लड़की से बातचीत को लेकर छात्र से सवाल किए और गाली देने लगे. थप्पड़ मारने पर छात्र ने शोर मचाना शुरू कर दिया. इसी दौरान राहगीर ने कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दे दी. पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई.

एसपी सिटी व प्रभारी एसएसपी के निर्देश पर सभी रास्तों पर वाहनों की जांच शुरू की गई. इस दबाव के बाद अपहरणकर्ता बिछिया स्थित सुनसान सड़क की ओर भागे. पुलिस को पास आता देख वे पीएसी गेट के सामने कार और छात्र को छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने कुछ ही देर में छात्र को सकुशल बरामद कर लिया.

पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया

दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि कार भी महराजगंज की है और नंबर के आधार पर उसके मालिक का पता लगाया जा रहा है. मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

