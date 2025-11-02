scorecardresearch
 

गूंजती रहीं चीखें और..., सातों दबंग बन गए हैवान! बागपत में मां-बेटी के सामने बेटे को पीटा, Video

उत्तर प्रदेश के बागपत में बाइक टकराने के मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. सात दबंगों ने एक युवक को लात-घूंसे और डंडों से बेरहमी से पीटा. उसकी मां और बहन बचाने आईं तो उन्हें भी धक्का दे दिया गया. पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है. बड़ौत कस्बे में बाइक की मामूली टक्कर को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि सात दबंगों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी. यह पूरी घटना पास के ही एक घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

युवक पर टूटी दबंगों की भीड़

घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ौत कस्बे की है. युवक अपने घर के बाहर चारपाई के पास खड़ा था, तभी दो युवक बाइक पर सवार होकर आए. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद हाथापाई में बदल गया. पहले दोनों बाइक सवारों ने युवक को लात-घूंसों से पीटना शुरू किया. कुछ ही मिनटों में उन्होंने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया.

मां और बहन ने बचाने की कोशिश की

थोड़ी ही देर में पांच और दबंग मौके पर आ गए और सभी ने मिलकर युवक पर डंडों और लाठियों से हमला कर दिया. जैसे ही युवक की चीखें गूंजीं, उसकी मां और बहन दौड़कर बाहर आईं. दोनों ने बीच-बचाव कर उसे छुड़ाने की कोशिश की और दबंगों से रहम की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी. उल्टा दबंगों ने उन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया.

देखें वीडियो...

CCTV में कैद पूरी वारदात, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे सात युवक मिलकर पीड़ित को गली के कोने तक घसीट ले जाते हैं और लगातार पीटते रहते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई. बागपत पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने X (Twitter) पर पोस्ट जारी कर कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

