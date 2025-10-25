scorecardresearch
 

Feedback

UP: बागपत में अफसर के पिता को महिला संग रंगरेलियां मनाते पकड़ा, हाथ जोड़कर ग्रामीणों से मांगी माफी

यूपी के बागपत में एक अफसर के पिता को लोगों ने एक महिला के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ लिया. घर के अंदर से आती आवाजों के बाद जब लोगों ने दरवाजा खुलवाया, तो नजारा देखकर सबके होश उड़ गए. अफसर के पिता ने हाथ जोड़कर माफी मांगी. किसी ने वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है. इस व्यक्ति की बेटी पश्चिम बंगाल में एसडीएम के पद पर है.

Advertisement
X
अफसर के पिता को रंगरेलियां मनाते पकड़ा. (Photo Screengrab)
अफसर के पिता को रंगरेलियां मनाते पकड़ा. (Photo Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बागपत में ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया. एक सरकारी अफसर के पिता को मोहल्ले के लोगों ने एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया. जैसे ही लोगों ने कमरे का दरवाजा खुलवाया, अंदर का नजारा देख सभी के होश उड़ गए. इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ. भीड़ ने उस व्यक्ति को घेर लिया और माफी मंगवाई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह मामला बागपत के एक मोहल्ले का है. यहां लोगों को एक घर के अंदर से संदिग्ध आवाजें सुनाई दीं. कुछ देर तक जब आवाजें आती रहीं, तो लोगों को शक हुआ. उन्होंने मोबाइल कैमरे चालू किए और दूसरे रास्ते दीवार पर चढ़कर वीडियो बना लिया. इसके बाद दरवाजा खटखटाने लगे. काफी देर बाद जब दरवाजा खुला तो अंदर एक व्यक्ति एक महिला के साथ मौजूद था. दोनों को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

यह भी पढ़ें: कमरे में रंगरेलियां मना रहा था थाना प्रभारी, मकान मालिक ने बुलाई पुलिस तो हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

सम्बंधित ख़बरें

पत्नी के होटल में होने की खबर मिली तो पहुंच गया पति. (Photo: AI-generated)
प्रेमी तो रंगरेलियां मनाकर निकल गया... पत्नी संग जो मिला, वो कौन था? 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
6 लड़के और 3 लड़कियां... बंद मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा 
महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में SI कमरुद्दीन खान.
राजस्थान: पुलिस सब-इंस्‍पेक्‍टर कमरुद्दीन खान की 'डर्टी पिक्‍चर' वायरल 
गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया इंजीनियर.
सरकारी आवास पर गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा था इंजीनियर, पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा 
प्रेमिका के साथ पकड़ा गया दूल्हा. (Representational image)
शादी से पहले प्रेमिका के साथ रंगरेलियां मनाने पहुंचा दूल्हा, दुल्हन के भाई ने रंगेहाथों पकड़ा 

भीड़ ने तुरंत दोनों को बाहर निकाला. मौके पर मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति को फटकार लगाई. इस दौरान वह बार-बार हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहल्ले के लोग उस व्यक्ति को डांटते हुए कह रहे हैं कि अब दोबारा यहां मत दिखना. वीडियो में लोगों को यह कहते भी सुना जा सकता है कि यह व्यक्ति इससे पहले भी अलग-अलग महिलाओं के साथ इसी घर में आता-जाता देखा गया था, लेकिन इस बार मोहल्ले वालों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया.

Advertisement

घटना के बाद किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है. वीडियो में उस व्यक्ति को सिर झुकाए हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते देखा जा सकता है, जबकि आसपास खड़े लोग उसे खरी-खोटी सुना रहे हैं. इलाके में अब इस घटना की खूब चर्चा हो रही है. इस व्यक्ति की बेटी पश्चिम बंगाल में एसडीएम के पद पर है. हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस के पास अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं पहुंची है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement