scorecardresearch
 

Feedback

Video: नागा साधु के तांडव से पस्त हुई UP पुलिस, बुलेट छोड़ भागा दारोगा, वाराणसी में आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नागा साधु के तांडव से पुलिस पस्त हो गई. कालभैरव चौकी इंचार्ज विवेक शुक्ला साधु के उग्र हंगामे से इतने भयभीत हुए कि अपनी बुलेट और चाबी वहीं छोड़कर भाग निकले. बताया गया कि साधु नशे में था और सड़क पर लेटकर वाहनों व राहगीरों को रोकता रहा. बाद में लोग बुलेट थाने पहुंचा गए.

Advertisement
X
नागा साधु नशे में था.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
नागा साधु नशे में था.(Photo: Roushan Kumar/ITG)

वाराणसी में शनिवार को एक ऐसा अजीबो-गरीब नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर पुलिसकर्मी तक हक्के-बक्के रह गए. गोलघर साड़ी मंडी इलाके में एक नागा साधु के तांडव के आगे पुलिस बेबस हो गई. मामला उस समय बेकाबू हो गया जब दारोगा को साधु की जिद के आगे अपनी बुलेट छोड़कर मौके से भागना पड़ा. पूरा मामला वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के कालभैरव चौकी अंतर्गत का है.

जानकारी के अनुसार, गोलघर साड़ी मंडी में एक नागा साधु सड़क किनारे सोया हुआ था. राहगीरों ने जब काफी देर तक उसे नहीं उठते देखा, तो किसी अनहोनी की आशंका में पुलिस को सूचना दी. मौके पर कालभैरव चौकी इंचार्ज विवेक शुक्ला अपने सिपाही अरुण व्यास के साथ पहुंचे. उन्होंने नागा साधु को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा. जब लोगों ने पानी डालकर जगाने की कोशिश की, तो साधु अचानक भड़क गया.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में पूर्व ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के घर पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने की कार्रवाई

सम्बंधित ख़बरें

Maternity Leave
UP में प्राइवेट महिला टीचर्स को भी मिलेगी Maternity Leave 
BJP MLAs and ministers are now seen doing damage contro
पहले CM योगी के सामने तनातनी, अब ‘भाई-भाई’ बने विधायक और मंत्री 
Pt Chhannulal Mishra Passes Away at the age of 91 in Varanasi
छन्नूलाल मिश्रा की तेरहवीं पर विवाद, बेटे-बेटी के झगड़े में दो जगह होगा भोज 
Governor Anandiben Patel gave advice to girl students
'...नहीं तो 50 टुकड़े हो सकते हैं', छात्राओं को राज्यपाल आनंदीबेन ने क्यों दी ऐसी नसीहत 
Varanasi student beating
वाराणसी: दीक्षांत समारोह के बाद मैडम ने छात्र को पीटा  

वाराणसी

इसके बाद नागा साधु का तांडव शुरू हो गया. वह सड़क पर लेट गया, राहगीरों को गालियां देने लगा और वाहनों के आगे आकर हंगामा करने लगा. पुलिस ने शांत करने का प्रयास किया, लेकिन साधु और आक्रामक हो गया. कुछ ही देर में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जब दारोगा ने अपनी बुलेट स्टार्ट कर वहां से निकलने की कोशिश की, तो नागा साधु बाइक के पीछे लटक गया और उसे रोकने लगा.

Advertisement

देखें वीडियो...

देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और पुलिस असहाय नजर आई. बताया जा रहा है कि साधु नशे में था और उसकी बातों का कोई सिर-पैर समझ नहीं आ रहा था. आखिरकार स्थिति को संभालना मुश्किल देखकर चौकी इंचार्ज विवेक शुक्ला ने अपनी बुलेट वहीं छोड़ दी और चाबी स्थानीय लोगों को सौंपकर वहां से निकल गए.

करीब आधे घंटे तक नागा साधु बुलेट को आगे-पीछे करता रहा और फिर अचानक वहां से चला गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने दारोगा की बुलेट सुरक्षित थाने पहुंचाई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement