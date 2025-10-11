Video: नागा साधु के तांडव से पस्त हुई UP पुलिस, बुलेट छोड़ भागा दारोगा, वाराणसी में आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

वाराणसी में शनिवार को एक ऐसा अजीबो-गरीब नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर पुलिसकर्मी तक हक्के-बक्के रह गए. गोलघर साड़ी मंडी इलाके में एक नागा साधु के तांडव के आगे पुलिस बेबस हो गई. मामला उस समय बेकाबू हो गया जब दारोगा को साधु की जिद के आगे अपनी बुलेट छोड़कर मौके से भागना पड़ा. पूरा मामला वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के कालभैरव चौकी अंतर्गत का है.

जानकारी के अनुसार, गोलघर साड़ी मंडी में एक नागा साधु सड़क किनारे सोया हुआ था. राहगीरों ने जब काफी देर तक उसे नहीं उठते देखा, तो किसी अनहोनी की आशंका में पुलिस को सूचना दी. मौके पर कालभैरव चौकी इंचार्ज विवेक शुक्ला अपने सिपाही अरुण व्यास के साथ पहुंचे. उन्होंने नागा साधु को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा. जब लोगों ने पानी डालकर जगाने की कोशिश की, तो साधु अचानक भड़क गया.

इसके बाद नागा साधु का तांडव शुरू हो गया. वह सड़क पर लेट गया, राहगीरों को गालियां देने लगा और वाहनों के आगे आकर हंगामा करने लगा. पुलिस ने शांत करने का प्रयास किया, लेकिन साधु और आक्रामक हो गया. कुछ ही देर में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जब दारोगा ने अपनी बुलेट स्टार्ट कर वहां से निकलने की कोशिश की, तो नागा साधु बाइक के पीछे लटक गया और उसे रोकने लगा.

देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और पुलिस असहाय नजर आई. बताया जा रहा है कि साधु नशे में था और उसकी बातों का कोई सिर-पैर समझ नहीं आ रहा था. आखिरकार स्थिति को संभालना मुश्किल देखकर चौकी इंचार्ज विवेक शुक्ला ने अपनी बुलेट वहीं छोड़ दी और चाबी स्थानीय लोगों को सौंपकर वहां से निकल गए.

करीब आधे घंटे तक नागा साधु बुलेट को आगे-पीछे करता रहा और फिर अचानक वहां से चला गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने दारोगा की बुलेट सुरक्षित थाने पहुंचाई.

