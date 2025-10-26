UP: छत से गिरा मासूम, लोहे की सरिया पेट से हुआ आर-पार, हालत नाजुक, Video

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. खखरेरू थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले में पांच वर्षीय मासूम बच्चा खेलते समय छत से नीचे गिर गया, जिससे नीचे निर्माणाधीन मकान की लोहे की सरिया उसके पेट में आर-पार हो गई. यह भयावह दृश्य देखकर परिवार और मोहल्ले में चीख-पुकार मच गई.

दरअसल, घटना उस समय हुई जब बच्चा अपनी मौसी के शादी समारोह में परिवार के साथ शामिल होने आया था. खेलते-खेलते वह छत के किनारे पहुंचा और अचानक नीचे गिर पड़ा. नीचे बने मकान की निकली हुई सरिया उसके शरीर से आर-पार हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही परिवारजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को निकालने का प्रयास किया.

यह भी पढ़ें: फतेहपुर के पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग, धमाकों की गूंज से दहला इलाका, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

मगर, सरिया इतनी गहराई तक धंसी हुई थी कि उसे काटने के लिए ग्राइंडर मशीन मंगवानी पड़ी. कड़ी मशक्कत के बाद सरिया को काटकर बच्चे को बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को गंभीर बताते हुए कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया.

Advertisement

देखें वीडियो...

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए. बच्चे के शरीर से सरिया बाहर तक निकली हुई थी. फिलहाल, बच्चा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

---- समाप्त ----