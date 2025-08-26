उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर लखनऊ पहुंचे सुदर्शन रेड्डी, अखिलेश यादव से मुलाकात कर बोले- यह हार और जीत नहीं, सिद्धांत की बात

लखनऊ पहुंचे 'इंडिया' गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी की सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात हुई. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव हार या जीत का नहीं, बल्कि सिद्धांतों का है. रेड्डी ने बीजेपी पर चुनाव को विचारधारा के आधार पर बांटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि न्याय के पक्षधर लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे.

सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश से चुने हुए नेताओं का समर्थन लेने आए हैं. अखिलेश यादव के बिना यह सब संभव नहीं था. उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव के लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा और कोई विकल्प नहीं हो सकता. रेड्डी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और चेन्नई में स्टालिन से भी मुलाकात की है.

बीजेपी पर साधा निशाना

सुदर्शन रेड्डी ने बीजेपी पर इस चुनाव को विचारधारा से बांटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह हार या जीत का सवाल नहीं है, बल्कि यह सिद्धांतों की बात है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जो लोग न्याय के पक्षधर हैं, वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उनके पक्ष में ही वोट डालेंगे. उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से उन्हें इस चुनाव के लिए खड़ा किया गया है.

समर्थन जुटाने का अभियान

रेड्डी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल और चेन्नई में स्टालिन से मुलाकात की है. वे लगातार सांसदों से भी बात कर रहे हैं. अखिलेश यादव ने भी इसे एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बताया है, बल्कि सर्वसम्मति से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है. रेड्डी ने कहा कि वे यूपी के नेताओं का समर्थन लेने के लिए लखनऊ आए हैं.

