scorecardresearch
 

Feedback

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर लखनऊ पहुंचे सुदर्शन रेड्डी, अखिलेश यादव से मुलाकात कर बोले- यह हार और जीत नहीं, सिद्धांत की बात

'इंडिया' गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कहा कि यह चुनाव हार या जीत का नहीं है, बल्कि सिद्धांतों का है. उन्होंने कहा कि जो भी न्याय के पक्षधर लोग होंगे वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे. 

Advertisement
X
लखनऊ में अखिलेश से मिले सुदर्शन रेड्डी (Photo: ITG)
लखनऊ में अखिलेश से मिले सुदर्शन रेड्डी (Photo: ITG)

लखनऊ पहुंचे 'इंडिया' गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी की सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात हुई. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव हार या जीत का नहीं, बल्कि सिद्धांतों का है. रेड्डी ने बीजेपी पर चुनाव को विचारधारा के आधार पर बांटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि न्याय के पक्षधर लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे. 

सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश से चुने हुए नेताओं का समर्थन लेने आए हैं. अखिलेश यादव के बिना यह सब संभव नहीं था.  उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव के लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा और कोई विकल्प नहीं हो सकता. रेड्डी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और चेन्नई में स्टालिन से भी मुलाकात की है. 

बीजेपी पर साधा निशाना

सम्बंधित ख़बरें

Response to Shah on Urban Naxal, reference to the Supreme Courts decision
गठबंधन इंडिया उम्मीदवार का शाह पर पलटवार, 'अर्बन नक्सल' पर घेरा 
विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी से आजतक की ख़ास बातचीच (File Photo: PTI)
'NDA सांसदों से भी मांगूंगा वोट...', बोले विपक्ष के VP उम्मीदवार, अमित शाह के आरोपों का भी दिया जवाब 
Vice Presidential Election: Nominations Completed, Voting to Take Place on September 9
उपराष्ट्रपति चुनाव: नामांकन हुआ पूरा, 9 सितंबर को होगा मतदान 
B. Sudarshan Reddy met Arvind Kejriwal
'देशहित में सुदर्शन रेड्डी के लिए वोट करें...', उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर केजरीवाल की सांसदों से अपील 
Vice Presidential Election: AAP Supports Sudarshan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव: AAP का सुदर्शन रेड्डी को समर्थन, विपक्ष एकजुट! 

सुदर्शन रेड्डी ने बीजेपी पर इस चुनाव को विचारधारा से बांटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह हार या जीत का सवाल नहीं है, बल्कि यह सिद्धांतों की बात है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जो लोग न्याय के पक्षधर हैं, वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उनके पक्ष में ही वोट डालेंगे. उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से उन्हें इस चुनाव के लिए खड़ा किया गया है. 

Advertisement

समर्थन जुटाने का अभियान

रेड्डी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल और चेन्नई में स्टालिन से मुलाकात की है. वे लगातार सांसदों से भी बात कर रहे हैं. अखिलेश यादव ने भी इसे एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बताया है, बल्कि सर्वसम्मति से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है. रेड्डी ने कहा कि वे यूपी के नेताओं का समर्थन लेने के लिए लखनऊ आए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement