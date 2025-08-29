'सुबह से तलाश रहे थे, जब दिखोगे तब मारेंगे...', बुर्कानशी महिला ने मनचले को जड़े चांटे ही चांटे, वीडियो

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की गली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बुरखानशी महिला एक शख्स को लगातार थप्पड़ जड़ रही है और उसकी अश्लील हरकत के बारे में लोगों को बता रही है. दरअसल, महिला से पिटता दिख रहा युवक स्कूटी पर घूमकर राह चलती महिलाओं को गलत तरीके से छू रहा था.

घर पर पहुंचकर युवक को जड़े थप्पड़



इन्हीं पीड़ित महिलाओं में से एक ने युवक के घर पर पहुंचकर थप्पड़ों की बारिश कर उसका चेहरा लाल कर दिया। घटना वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र के तिलभांडेश्वर इलाके की है। महिला पिटाई करते हुए कह रही है- 'जब दिखोगे तब मारेंगे. इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दो.शक्ल से सरीफ बने हैं.रास्ते चलते लड़कियों को छेड़ता है.इसका हाथ पकड़कर तोड़ दो. सुबह से तुम्हे तलाश रहे थे. यहीं रहो हिलना मत'.

लोगों ने भी सिखाया सबक

साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छेड़खानी की शिकार हुई बुर्कानशीं महिला में कितना गुस्सा भरा पड़ा है? दरअसल घटना कल यानी गुरुवार की सुबह की बताई जा रही है. इसके बाद से ही बुरखानशी महिला लगातार युवक की तलाश अपने परिजनों के साथ कर रही थी और उसके सामने दिखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा. आसपास मौजूद लोगों ने भी युवक को सबक सिखाया.

