scorecardresearch
 

Feedback

'I love Mohammed' अभियान पर वाराणसी पुलिस की सख्ती, मुस्लिम इलाकों में पेट्रोलिंग तेज

वाराणसी में आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है. नवरात्र और जुमे की नमाज को देखते हुए मुस्लिम बहुल इलाकों में फुट पेट्रोलिंग की गई. डीसीपी गौरव बंसवाल ने कहा कि गैर-परंपरागत जुलूस या प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा. सिगरा चौक और दशाश्वमेध थानों में दर्जनों लोगों पर केस दर्ज किया गया है. कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

Advertisement
X
दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.(Photo: Screengrab)
दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.(Photo: Screengrab)

देशभर के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय की ओर से 'आई लव मोहम्मद' अभियान चलाए जाने के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड में है. शारदीय नवरात्र और आगे आने वाले पर्वों को देखते हुए इस मुद्दे को संवेदनशील मानते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं. शहर में विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले और बाद में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत फुट पेट्रोलिंग की.

काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि नवरात्र और जुमे की नमाज जैसे मौके पर हालात बिगाड़ने वाली किसी भी हरकत पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर-परंपरागत तरीके से निकाले जाने वाले किसी भी जुलूस या प्रदर्शन पर प्रतिबंध है. यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: I love Mohammed से जुड़े कार्यक्रम में मौलवी का विवादित बयान, सीएम योगी को दी धमकी

सम्बंधित ख़बरें

Special: Uproar over the poster of Mohabbat, who is disrupting the atmosphere?
'आई लव मोहम्मद' के जवाब में 'आई लव महादेव', कौन फैला रहा है नफरत? देखें 
वाराणसी में संतों का 'आई लव महादेव' कैंपेन 
Protest against the 'I Love Mohammed' poster controversy (Photo: PTI)
यूपी से उत्तराखंड तक फैला 'आई लव मोहम्मद' विवाद, जवाब में 'आई लव महादेव' पोस्टर 
saints of Kashi released this poster (Photo- ITG)
वाराणसी: 'आई लव मोहम्मद' के जवाब में 'आई लव महादेव' के पोस्टर 
The I Love Mahadev campaign has been launched in UP.
UP में पोस्टर वॉर, 'आई लव मोहम्मद' के जवाब में 'आई लव महादेव' अभ‍ियान 

डीसीपी ने कहा खासतौर पर यदि ऐसे जुलूस में नाबालिग बच्चों को आगे किया गया तो उनके परिजनों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी. पुलिस ने भेलूपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाके बजरडीहा समेत कई इलाकों में पैदल गश्त की और स्थानीय लोगों से संवाद भी किया. इस तरह की पेट्रोलिंग का उद्देश्य लोगों में भरोसा कायम करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना है.

Advertisement

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शहर के सिगरा चौक और दशाश्वमेध थानों में आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने वाले दर्जनों लोगों के खिलाफ पहले ही मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. जांच जारी है और आगे भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

त्योहारों के मौसम और सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है. फुट पेट्रोलिंग और कड़ी निगरानी से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement