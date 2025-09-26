'I love Mohammed' अभियान पर वाराणसी पुलिस की सख्ती, मुस्लिम इलाकों में पेट्रोलिंग तेज

देशभर के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय की ओर से 'आई लव मोहम्मद' अभियान चलाए जाने के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड में है. शारदीय नवरात्र और आगे आने वाले पर्वों को देखते हुए इस मुद्दे को संवेदनशील मानते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं. शहर में विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले और बाद में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत फुट पेट्रोलिंग की.

काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि नवरात्र और जुमे की नमाज जैसे मौके पर हालात बिगाड़ने वाली किसी भी हरकत पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर-परंपरागत तरीके से निकाले जाने वाले किसी भी जुलूस या प्रदर्शन पर प्रतिबंध है. यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

डीसीपी ने कहा खासतौर पर यदि ऐसे जुलूस में नाबालिग बच्चों को आगे किया गया तो उनके परिजनों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी. पुलिस ने भेलूपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाके बजरडीहा समेत कई इलाकों में पैदल गश्त की और स्थानीय लोगों से संवाद भी किया. इस तरह की पेट्रोलिंग का उद्देश्य लोगों में भरोसा कायम करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना है.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शहर के सिगरा चौक और दशाश्वमेध थानों में आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने वाले दर्जनों लोगों के खिलाफ पहले ही मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. जांच जारी है और आगे भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

त्योहारों के मौसम और सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है. फुट पेट्रोलिंग और कड़ी निगरानी से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

